Прокурори повідомили про підозру шахраям кол-центрів

Підозри в роботі на шахрайські кол-центри отримала 81 людина. Чимало "офісів" було ліквідовано, аби серед українців не було нових жертв. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Якась бабуся втратила кошти, бо повірила, що її син "потрапив у ДТП"… Один військовий віддав шахрайці частину грошового забезпечення, бо вона "закохала його в себе"… Таких історій чимало. І як повідомив генпрокурор, нелегальні "офіси" спокійно працювали у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, доки нещодавно їх не ліквідували. Загалом було знищено понад дві тисячі подібних робочих місць.

Під час чергової операції правоохоронцям вдалося викрити та нейтралізувати не окремих шахраїв, а організованої злочинної індустрії.

Вона працювала за підготовленими сценаріями, використовуючи психологічний вплив на "жертву" й різні маніпуляції. Таким чином працівники кол-центрів змушували громадян віддавати їм гроші.

Руслан Кравченко зазначив, що серед "жертв" шахраїв цього є не українці, а громадяни Європейського Союзу, Киргизстану, Узбекистану, Грузії та Молдови.

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Шахрайська схема з інвестиціями

Шахраї пропонували людям інвестувати гроші в криптовалюту, нерухомість, акції та подібні активи. вони створили платформи, на яких і збирали гроші.

Хоча після отримання коштів зв'язок із шахраями зникав, але вони поверталися до своїх жертв через деякий час.

Представлялися юристами, правоохоронцями або навіть співробітниками Інтерполу й обіцяли допомогти повернути втрачені кошти. Насправді ж виманювали нові платежі,

– пояснив генеральний прокурор.

У кол-центрах, до яких навідались правоохоронці, вилучено комп'ютери й телефони, чорнові записи, готівку та інші докази злочинної діяльності.

Прокурори взялися за розслідування масштабного злочину й намагатимуться встановити кожного потерпілого та притягнути шахраїв до відповідальності.

Зауважимо, що шахраї просуваються вперед і дедалі частіше використовують штучний інтелект для створення фейкових фото, відео та голосів, тому українцям варто уважно перевіряти такий контент. Як розповіли 24 Каналу в Міністерстві внутрішніх справ, на підробку можуть вказувати: неприродні тіні, спотворені руки й обличчя, розмитий фон, деформовані аксесуари або незрозумілий текст на зображенні.

У міністерстві радять перевіряти підозрілі зображення за допомогою зворотного пошуку в Google та не довіряти спеціальним сервісам перевірки ШІ беззастережно. Такі інструменти можуть допомогти, але не гарантують точного результату.