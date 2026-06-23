Верховный Суд разъяснил, когда человека можно обвинить в краже: заключение стало образцовым

Кассационный уголовный суд определил, какие действия можно квалифицировать как похищение или завладение чужим имуществом. В таких делах главным признаком преступления является вовсе не корыстный мотив.

Основное условие квалификации похищения имущества в качестве уголовного правонарушения

Объединенная палата Кассационного уголовного суда отметила, что в настоящее время применяется единое правило, согласно которому суды должны квалифицировать действия правонарушителя как похищение или завладение чужим имуществом. Об этом сообщили в Верховном Суде.

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Суд рассматривал спор по делу № 369/11891/22, в котором суды предыдущих инстанций оправдали двух граждан из-за отсутствия состава преступления. В 2022 году между ними и ещё одним лицом произошёл конфликт. Один из участников потребовал от человека в военной форме назвать своё имя и должность, но тот не сделал этого, а вместо этого начал угрожать, что позвонит в полицию.

Однако в какой-то момент обвиняемый выхватил у мужчины телефон iPhone и передал его другому. После этого они вместе покинули место происшествия.

Суды, рассматривая дело, не установили, что ограбление было совершено с корыстным мотивом. Поэтому, по их мнению, это нельзя считать преступлением. Прокурор с таким решением не согласился и обратился в Верховный Суд.

Объединенная палата ККС пересмотрела решение. Судьям удалось установить, что человека можно осудить за похищение или иную форму завладения имуществом, если у него было намерение фактически владеть чужим имуществом и распоряжаться им по своему усмотрению. Мотивы и способ завладения имуществом при этом не имеют значения.

Важно, что в этом деле суд указал на отсутствие мотива, побуждающего лицо к завладению чужим имуществом, как признака уголовного правонарушения.

То есть для того, чтобы судить человека за преступления, регулируемые статьями 185, 186, 187 Уголовного кодекса Украины (кража, грабеж, разбой), корыстный мотив не является обязательным. При этом судьи определяют, был ли доказан факт прямого умысла на противоправное и безвозвратное завладение чужим имуществом. Если да — то преступника можно обвинить, а если нет — то его признают невиновным в нарушении именно этих норм закона.

Мотивы, побудившие лицо к завладению чужим имуществом, суд также может учитывать при определении меры наказания.

В результате судья частично удовлетворил жалобу прокурора и обязал пересмотреть дело в апелляционном суде уже с правильным определением. В частности, там должны тщательно проверить все доводы, изложенные в апелляционной жалобе, определить полноту судебного разбирательства и правильность применения закона Украины об уголовной ответственности.

Кража и грабеж отличаются друг от друга

В Украине во время военного положения наказание за кражу и грабеж стало более суровым. Кража, замеченная другими лицами, может быть квалифицирована как грабеж. Тогда человек может быть приговорен к тюремному заключению, независимо от обстоятельств.

То есть сейчас закон не проводит различия между скрытой кражей, за которую предусмотрен штраф, и открытым грабежом. Суд может назначить минимум 5 лет тюрьмы за кражу и 7 лет за грабеж.