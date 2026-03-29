Коллекторы звонят из-за чужого долга: что делать и когда обращаться в полицию

Бывает, что коллекторы звонят даже не из-за личного долга человека, а из-за ошибок в базах данных или чужих кредитов. В таких случаях стоит фиксировать всю информацию, записывать разговор и при необходимости обращаться в полицию, ведь речь может идти об уголовном правонарушении.

Как действовать, когда коллекторы звонят по чужому кредиту?

О том, что делать, когда требуют погасить долг другого человека, говорится на ресурсе justice.dp.ua.

Несмотря на то, что ситуация довольно неприятная и стрессовая, как объясняют на ресурсе, волноваться не нужно. Однако важно знать о юридических аспектах таких случаев.

Прежде всего определяем, что по законодательству "Об исполнительном производстве" коллекторы действительно имеют право звонить не только прямому должнику, а также его представителям.

Заметьте! Если вы не относитесь к этим категориям (не являетесь должником, или его законным представителем) – коллекторы не могут звонить. Иначе – это нарушение прав.

В то же время сборщик во время звонков не имеет права:

угрожать человеку или его имущественным достоянием;

распространять конфиденциальную информацию о должнике;

звонить в ночное время с 20:00 до 9:00;

звонить больше, чем 2 раза в день.

В какой случаях нужно обращаться в суд?

Несмотря на то, что при некоторых условиях коллекторы имеют право звонить, есть ситуации, которые пересекают границу. Например, когда от человека требуют вернуть несуществующий долг, ведут себя агрессивно и угрожают. В таких случаях следует обращаться за юридической или судебной помощью.

Прежде всего можно подать жалобу в Нацбанк, который осуществляет надзор за коллекторскими компаниями. Также из вариантов – Управление защиты прав потребителей, Государственная служба Украины по вопросам защиты прав потребителей.

Если в "разговорах" появляются угрозы нужно сообщать в полицию. Ведь такой вид запугивания является уголовным преступлением.

Если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240,

– отмечает Нацбанк.

В частности в НБУ добавляют, что важно максимально узнать информацию о человеке, который звонит. Спросить о коллекторской компании и банке, от которого она работает. Записать/запомнить эту информацию.

Как правильно среагировать во время звонка?

На самом деле многое зависит от реакции человека во время разговора с коллекторами. Поэтому на ресурсе советуют:

не паниковать и сохранять спокойствие, особенно если кредит чужой;

зафиксировать имеющуюся информацию: время, дата звонка, название компании и банка;

если кредит чужой – попытаться объяснить это;

не предоставлять личной информации и попросить удалить имеющиеся данные из коллекторских баз информации;

предупредить об обращении в правоохранительные органы;

записывать телефонные разговоры.

Однако стоит помнить, что бывают случайные совпадения или ошибки: устаревшие контакты, неточности в базах данных. Поэтому паниковать не стоит – важно только разобраться в ситуации.

