Как действовать, когда коллекторы звонят по чужому кредиту?
О том, что делать, когда требуют погасить долг другого человека, говорится на ресурсе justice.dp.ua.
Несмотря на то, что ситуация довольно неприятная и стрессовая, как объясняют на ресурсе, волноваться не нужно. Однако важно знать о юридических аспектах таких случаев.
Прежде всего определяем, что по законодательству "Об исполнительном производстве" коллекторы действительно имеют право звонить не только прямому должнику, а также его представителям.
Заметьте! Если вы не относитесь к этим категориям (не являетесь должником, или его законным представителем) – коллекторы не могут звонить. Иначе – это нарушение прав.
В то же время сборщик во время звонков не имеет права:
- угрожать человеку или его имущественным достоянием;
- распространять конфиденциальную информацию о должнике;
- звонить в ночное время с 20:00 до 9:00;
- звонить больше, чем 2 раза в день.
В какой случаях нужно обращаться в суд?
Несмотря на то, что при некоторых условиях коллекторы имеют право звонить, есть ситуации, которые пересекают границу. Например, когда от человека требуют вернуть несуществующий долг, ведут себя агрессивно и угрожают. В таких случаях следует обращаться за юридической или судебной помощью.
Прежде всего можно подать жалобу в Нацбанк, который осуществляет надзор за коллекторскими компаниями. Также из вариантов – Управление защиты прав потребителей, Государственная служба Украины по вопросам защиты прав потребителей.
Если в "разговорах" появляются угрозы нужно сообщать в полицию. Ведь такой вид запугивания является уголовным преступлением.
Если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240,
– отмечает Нацбанк.
В частности в НБУ добавляют, что важно максимально узнать информацию о человеке, который звонит. Спросить о коллекторской компании и банке, от которого она работает. Записать/запомнить эту информацию.
Как правильно среагировать во время звонка?
На самом деле многое зависит от реакции человека во время разговора с коллекторами. Поэтому на ресурсе советуют:
- не паниковать и сохранять спокойствие, особенно если кредит чужой;
- зафиксировать имеющуюся информацию: время, дата звонка, название компании и банка;
- если кредит чужой – попытаться объяснить это;
- не предоставлять личной информации и попросить удалить имеющиеся данные из коллекторских баз информации;
- предупредить об обращении в правоохранительные органы;
- записывать телефонные разговоры.
Однако стоит помнить, что бывают случайные совпадения или ошибки: устаревшие контакты, неточности в базах данных. Поэтому паниковать не стоит – важно только разобраться в ситуации.
Что известно о разглашении личной информации банками?
Ситуация с Monobank о разглашении личной информации является примером того, как делать не стоит. Каждый клиент банка имеет право на конфиденциальность информации о себе и неразглашение ее в публичном пространстве или соцсетях. Несмотря на то, что Олег Гороховский извинился перед Кариной Кольб, продолжаются исследования и изучение ситуации.
В частности ранее руководитель Нацбанка сообщил, что в учреждении приняли во внимание ситуацию, однако пока тоже только изучают ее. Впоследствии должны принять решение о разглашении банковской тайны.