Як діяти, коли колектори телефонують по чужому кредиту?

Про те, що роботи, коли вимагають погасити борг іншої людини, йдеться на ресурсі justice.dp.ua.

Попри те, що ситуація доволі неприємна і стресова, як пояснюють на ресурсі, хвилюватися не потрібно. Однак важливо знати про юридичні аспекти таких випадків.

Передусім визначаємо, що за законодавством "Про виконавче провадження" колектори дійсно мають право телефонувати не лише прямому боржникові, а також його представникам.

Зауважте! Якщо ви не належите до цих категорій (не є боржником, або його законним представником) – колектори не можуть дзвонити. Інакше – це порушення прав.

Водночас збирач під час дзвінків не має права:

погрожувати людині або її майновим надбанням;

поширювати конфіденційну інформацію про боржника;

дзвонити у нічний час з 20:00 до 9:00;

дзвонити більше, ніж 2 рази на день.

У який випадках потрібно звертатися до суду?

Попри те, що за деяких умов колектори мають право дзвонити, є ситуації, які перетинають межу. Наприклад, коли від людини вимагають повернути неіснуючий борг, поводяться агресивно та погрожують. У таких випадках варто звертатися по юридину або судову допомогу.

Передусім можна подати скаргу до Нацбанку, який здійснює нагляд за колекторськими компаніями. Також із варіантів – Управління захисту прав споживачів, Державна служба України з питань захисту прав споживачів.

Якщо в "розмовах" з'являються погрози потрібно повідомляти в поліцію. Адже такий вид залякування є кримінальним злочином.

Якщо вам продовжують телефонувати щодо кредиту, який вас не стосується, зверніться з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії, а також до контакт-центру НБУ за телефоном 0 800 505 240,

– наголошує Нацбанк.

Зокрема в НБУ додають, що важливо максимально дізнатись інформацію про людину, яка телефонує. Запитати про колекторську компанію та банк, від якого вона працює. Записати/запам'ятати цю інформацію.

Як правильно зреагувати під час дзвінка?

Насправді багато залежить від реакції людини під час розмови з колекторами. Тож на ресурсі радять:

не панікувати й зберігати спокій, особливо якщо кредит чужий;

зафіксувати наявну інформацію: час, дата дзвінка, назву компанії та банку;

якщо кредит чужий – спробувати пояснити це;

не надавати особистої інформації та попросити видалити наявні дані з колекторських баз інформації;

попередити про звернення до правоохоронців;

записувати телефонні розмови.

Однак варто пам'ятати, що бувають випадкові збіги чи помилки: застарілі контакти, неточності в базах даних. Тож панікувати не варто – важливо лише розібратися в ситуації.

