Кредитная история станет намного лучше: как именно можно вернуть доверие банков

По закону человек не может удалить свою кредитную историю, ведь записи о займах и выплатах хранятся в течение 10 лет. Но улучшить досье реально, если дальнейшая динамика с возвратом кредитов будет положительной.

Как можно улучшить кредитную историю?

Если человек уже имеет плохое кредитное досье, то в будущем он может вернуть доверие с помощью своевременных платежей, контроля долгов и отказа от хаотичных заявок. Ответственное пользование и анализ ошибок сделают так, что кредитная история станет положительной. Об этом пишет пресс-служба "РайфайзенБанка".

Финансовая репутация играет роль, когда банки и микрофинансовые организации принимают решение о выдаче кредита. Худшие условия предлагаются человеку, когда у него есть просрочки в выплатах, отказа или частые обращения.

Пользователи могут проверить свою кредитную историю. Для этого можно обратиться в кредитное бюро. Возможно получить отчет о своем досье и проанализировать все открытые и закрытые кредиты, даты платежей, просрочки, долги и количество запросов. Если заметите, что в истории имеются ошибки (например старый погашенный кредит обозначен активным), то стоит сказать об этом представителям бюро.

Чтобы иметь положительную кредитную историю, специалисты банков призывают закрывать просроченные кредиты или договариваться о реструктуризации.

Интересно! Даже частичное погашение долга положительно влияет на кредитную историю. Если не можете погасить все сразу, кредитор может разрешить разбить долг на части или изменить график платежей.

Чтобы очистить кредитную историю, стоит продемонстрировать ответственность в погашении, хотя бы маленькими суммами. также нужно часто оплачивайте покупки картой, но вовремя погашать задолженность.

Если вам трудно получить новый кредит через историю, то новый займ можно оформить займ с поручителем или залогом. Даже такой ответственный подход создаст новую положительную запись.

А вот массовая подача заявок на кредит, просрочки, игнорирование старых долгов и нежелание проверять свою кредитную историю влияют на досье негативно.

Важно! Права гражданина как заемщика защищены Законом Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй". Согласно ему человеку гарантируется возможность проверить, исправить и дополнить информацию в кредитной истории. Один раз в год заемщик имеет право получить свой кредитный отчет.

Реально ли выйти из долговой ямы?

Юридическая компания "Пик" определила правила, которые позволят успешно погасить долги и кредиты. Нужно:

собрать все документы на займы (договоры, выписки, переписки);

оценить реальный размер долга с учетом процентов и штрафов;

обратиться к юристу для анализа ситуации;

начать переговоры с кредитором о новых условиях погашения.

Если долги уже передали коллекторам, то переговоры ведутся с ними, но только после проверки законности их полномочий.

Что еще нужно знать о кредитах в Украине?