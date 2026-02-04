Ветеран войны или УБД: кто получает больше льгот и выплат

В украинском законодательстве статусы "участник боевых действий" и "ветеран войны" не являются одинаковыми, хотя их часто путают. Эти статусы имеют разное правовое значение, поэтому государство предусматривает для них разный объем льгот и социальных гарантий.

Какая разница между УБД и ветераном войны?

В украинском законодательстве статус "ветеран войны" является более широким понятием, чем "участник боевых действий" (УБД). Это предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

К ветеранам войны относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны. В то же время именно статус УБД предусматривает более узкие критерии, поэтому его получают лица, которые непосредственно участвовали в выполнении боевых задач.

К участникам боевых действий относятся, в частности:

военнослужащие ВСУ и других военных формирований;

добровольцы территориальной обороны, полицейские, а также представители других силовых структур.

Зато статус участника войны могут получить и гражданские лица, которые были привлечены к обеспечению обороны государства или пострадали от войны, даже без непосредственного участия в боевых действиях.

Какие льготы имеют УБД и ветераны войны?

Относительно льгот и выплат, государство предусматривает разный уровень поддержки, отметили в Пенсионном фонде. Участники боевых действий, как правило, имеют более широкий пакет социальных гарантий. Как известно, речь идет о:

бесплатные лекарства;

75% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг;

скидку на топливо для жилья без централизованного отопления;

а также право на бесплатный проезд в большинстве видов общественного транспорта.

Участники войны также имеют государственные льготы, однако в меньшем объеме. Например, им предусмотрено бесплатные лекарства, а также 50% скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива при отсутствии централизованного отопления.

Можно ли потерять статус УБД?