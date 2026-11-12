В Украине может появиться больше укрытий: Верховная Рада обратилась к международным партнерам

Народные депутаты приняли Обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и международным парламентским ассамблеям о необходимости усиления защиты населения Украины. В документе говорится о присоединении к запущенной в 2025 году Коалиции укрытий гражданской защиты.

Верховная Рада призвала партнеров присоединиться к развитию фонда защитных сооружений гражданской защиты в Украине

На заседании Рады 12 ноября парламентарии поддержали проект постановления об обращении к международным правительствам и различным организациям с целью развития современной, доступной и безопасной сети защитных сооружений гражданской защиты. Уточняется, что наличие таких убежищ является обязательной составляющей защиты людей во время российской агрессии наряду с укреплением потенциала противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал.

Постановление об обращении к партнерам поддержали 243 народных депутата.

Что предусматривает Коалиция укрытий гражданской защиты для Украины

С помощью упомянутой Коалиции, которую по решению Верховной Рады можно расширить, должно осуществляться строительство новых укрытий и модернизация существующих. Важно также привлечение международной поддержки и внедрение современных подходов и стандартов безопасности.

Особое внимание в Обращении уделено необходимости привлечения международной финансовой, технической, инженерной, технологической и научно-экспертной поддержки для строительства, реконструкции, модернизации и оснащения защитных сооружений гражданской защиты,

– сообщили в Аппарате парламента.

Своим решением Рада призвала усилить международную координацию в сфере защиты населения, в частности, посредством совместных проектов, обмена опытом и развития партнерства.

В будущем это может помочь Украине развить современную и высокотехнологичную систему гражданской защиты. Кроме того, таким образом планируется укрепить устойчивость украинского общества и минимизировать потери среди гражданского населения в результате боевых действий.

Напомним, это уже не первое решение властей в отношении обеспечения населения защитными сооружениями. Ранее Рада проголосовала за закон №4778-IX о создании укрытий во всех новых жилых и инфраструктурных объектах.

Документ регулирует создание специальных объектов для нескольких экстренных служб и детализирует полномочия органов власти в сфере гражданской защиты.