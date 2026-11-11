В Киеве установили первое мобильное укрытие за счет бюджетных средств

Об этом сообщила в Facebook депутат Киевского городского совета Анна Свириденко. Ранее о возведении сооружения также сообщали в КП "Киевпастранс".

Adv

популярные видео

Что известно об укрытии

По словам исполняющей обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" Татьяны Тараско, сооружение рассчитано на 50 человек: 47 сидячих мест и 3 места для людей, пользующихся инвалидными колясками. Площадь основного помещения составляет не менее 30 квадратных метров, расчетная площадь на человека – 0,6 квадратного метра.

Убежище также оборудовано:

2 входами и указателями выходов;

2 тамбурами общей площадью не менее 6 квадратных метров;

освещением и огнетушителями;

вентиляцией.

В целом КП "Киевпастранс" планирует за счет средств предприятия установить 14 первичных мобильных укрытий. Их разместят, в частности, на остановках наземного общественного транспорта, где такие сооружения нужны в первую очередь.

В конце 2025 года правительство законодательно урегулировало технические и другие требования к мобильным укрытиям, которые необходимо соблюдать при их строительстве.

Реклама

По данным киевских городских властей, приведенным в репортаже Reuters, в столице имеется 4358 объектов для укрытия почти трех миллионов жителей, однако полноценными бомбоубежищами из них являются лишь около 500. Самым надежным убежищем для киевлян стали 47 станций метро, хотя и они не обеспечивают полной безопасности. Офис омбудсмена выявил проблемы в 93% из 1066 проверенных по стране объектов, в частности, в 125 киевских. Мэр Виталий Кличко рассказал Reuters, что в этом году из городского бюджета выделили более 1,1 миллиарда гривен на ремонт укрытий, а с начала полномасштабного вторжения на это потратили 7 миллиардов гривен.

По информации Киевской городской военной администрации, только за июнь и июль 2026 года в результате российских ударов в столице погибли 73 человека. Ранее, 15 октября, на Берестейском проспекте возле остановки "Парк Ивана Багряного" начали устанавливать первое в столице мобильное укрытие на 10 человек, его приобретение профинансировали меценаты.