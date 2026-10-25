Непридатних могут снова вызвать на ВВК: адвокат рассказал о главной ловушке

Военнообязанные, которых местные медицинские комиссии признали негодными к службе, месяцами не могут добиться утверждения этого статуса вышестоящими инстанциями из-за бюрократической волокиты. Из-за отсутствия отметки об исключении из учета в электронных реестрах таких мужчин могут повторно отправить на медосмотр прямо с улицы.

Затягивание проверок и риски повторных освидетельствований

Решение районной военно-медицинской комиссии о негодности не вступает в силу автоматически, ведь документы должны быть обязательно утверждены специалистами высшей региональной инстанции. Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец отметил, что в случае затягивания решения военнообязанный все время находится в подвешенном состоянии.

Так, на практике бывают случаи, когда электронное приложение Резерв+, хотя и отображает заключение о болезни, однако не содержит отметки об исключении из воинского учета. Из-за этого человек формально остается на учете и лишен базовых гарантий защиты от повесток или повторных проверок на улице.

По словам эксперта, медицинские документы военнообязанных могут по три раза возвращаться из-за формальных недостатков в оформлении бланков или приложений. Военные юристы подчеркивают, что задержка возникает исключительно по вине государственных органов.

Это не единичная ситуация, и она может длиться год. А потом ссылаются (ТЦК, – 24 Канал) на то, что срок истек, ваше заключение ВВК уже не актуально. Проходите комиссию заново. По моему мнению и по мнению моей команды, это – абсолютно незаконный подход,

– рассказал Евгений Филипец.

То есть если заключение военно-врачебной комиссии в отношении такого человека еще не утверждено, то ТЦК имеют право отправить его на новую медкомиссию, где предыдущие диагнозы могут пересмотреть не в пользу гражданина. Такая ситуация грозит потерей работы, стабильных доходов и принудительным призывом, несмотря на реальное состояние здоровья.

Как зафиксировать нарушение и заставить комиссию действовать

Чтобы не стать заложником замкнутого круга, Филипец советует тщательно фиксировать каждый этап передачи документов от одной инстанции к другой. В частности, следует направлять официальные адвокатские или письменные запросы с требованием объяснить конкретные причины отказа в утверждении заключений.

Системное юридическое давление исключает возможность потери дел и заставляет региональные комиссии рассматривать документы по существу, обеспечивая официальное снятие с учета.

Судебная практика уже демонстрирует прецеденты: недавно суд обязал районный ТЦК передать материалы в вышестоящую комиссию, даже несмотря на то, что с момента первого осмотра прошел более года.

Нам важно установить последовательность движения таких документов, на каком этапе возникает проблема, официально зафиксировать, какая структура, какой орган не продвигает эти документы,

– отметил адвокат.

Напомним, статус в "Резерв+" напрямую влияет на возможность воспользоваться законными правами. Если в приложении человек видит статус "Не на учете" – это может указывать на отсутствие привязки данных к конкретному территориальному центру комплектования, что затрудняет оформление отсрочки от мобилизации.

Для решения проблемы необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации, предоставить необходимые документы и обновить данные в реестре "Оберег".

К слову, отсутствие данных в "Резерв+" также может быть вызвано техническими сбоями. Несмотря на это, мужчин с пометкой без подтверждения оснований для отсрочки могут мобилизовать после прохождения военно-врачебной комиссии.