Возраст не спасает: когда пенсионер подлежит мобилизации

В условиях всеобщей мобилизации на воинский учет берут граждан в возрастных пределах от 18 до 60 лет. Сам факт назначения пенсии не является автоматическим основанием для освобождения от мобилизации, вместе с тем законодательство устанавливает ряд исключений для отдельных категорий лиц.

Освобождает ли пенсия от мобилизации?

Достижение пенсионного возраста или факт назначения пенсии не освобождает лицо от выполнения мобилизационного долга автоматически. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Дело в том, что в период действия военного положения вопрос призыва решается исключительно в рамках норм мобилизационного законодательства, независимо от социального статуса гражданина.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", подлежат освобождению от призыва граждане, которые:

достигли предельного возраста пребывания на воинском учете;

признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

имеют инвалидность или другие законные основания для отсрочки, в частности осуществляют постоянный уход за нетрудоспособными лицами.

Таким образом, окончательное решение о наличии оснований для призыва или освобождения от него принимает территориальный центр комплектования и социальной поддержки на основании представленных документов и выводов военно-врачебной комиссии.

То есть при отсутствии законных оснований для отсрочки пенсионер может быть мобилизован на общих основаниях.

Могут ли быть призваны военные пенсионеры?

Вместе с тем, военные пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет, но не достигли предельного возраста и остаются годными к службе – могут быть призваны во время мобилизации.

Важно! Их привлечение происходит с учетом воинского звания, специальности, опыта и потребностей Вооруженных сил Украины, в частности для выполнения штабных, технических, инженерных или обеспечивающих задач.

У Министерстве обороны неоднократно отмечали, что определяющими критериями являются возраст в пределах воинского учета, состояние здоровья и отсутствие предусмотренных законом исключений, а не факт получения пенсионных выплат. При этом даже в случае призыва пенсионер не теряет права на пенсию, поскольку ее выплата продолжается параллельно с прохождением службы.

