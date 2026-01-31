Чи звільняє пенсія від мобілізації?

Досягнення пенсійного віку або факт призначення пенсії не звільняє особу від виконання мобілізаційного обов’язку автоматично. Про це йдеться у Законі Україні "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Річ у тім, що в період дії воєнного стану питання призову вирішується виключно в межах норм мобілізаційного законодавства, незалежно від соціального статусу громадянина.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", підлягають звільненню від призову громадяни, які:

досягли граничного віку перебування на військовому обліку;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

мають інвалідність або інші законні підстави для відстрочки, зокрема здійснюють постійний догляд за непрацездатними особами.

Таким чином, остаточне рішення щодо наявності підстав для призову або звільнення від нього ухвалює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на підставі поданих документів та висновків військово-лікарської комісії.

Тобто за відсутності законних підстав для відстрочки пенсіонер може бути мобілізований на загальних підставах.

Чи можуть бути призвані військові пенсіонери?

Разом із тим, військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, але не досягли граничного віку та залишаються придатними до служби – можуть бути призвані під час мобілізації.

Важливо! Їх залучення відбувається з урахуванням військового звання, спеціальності, досвіду та потреб Збройних сил України, зокрема для виконання штабних, технічних, інженерних або забезпечувальних завдань.

У Міністерстві оборони неодноразово наголошували, що визначальними критеріями є вік у межах військового обліку, стан здоров’я та відсутність передбачених законом винятків, а не факт отримання пенсійних виплат. При цьому навіть у разі призову пенсіонер не втрачає права на пенсію, оскільки її виплата продовжується паралельно з проходженням служби.

Хто може втратити право на відстрочку в Україні?