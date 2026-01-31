Освобождает ли пенсия от мобилизации?

Достижение пенсионного возраста или факт назначения пенсии не освобождает лицо от выполнения мобилизационного долга автоматически. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Дело в том, что в период действия военного положения вопрос призыва решается исключительно в рамках норм мобилизационного законодательства, независимо от социального статуса гражданина.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", подлежат освобождению от призыва граждане, которые:

достигли предельного возраста пребывания на воинском учете;

признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

имеют инвалидность или другие законные основания для отсрочки, в частности осуществляют постоянный уход за нетрудоспособными лицами.

Таким образом, окончательное решение о наличии оснований для призыва или освобождения от него принимает территориальный центр комплектования и социальной поддержки на основании представленных документов и выводов военно-врачебной комиссии.

То есть при отсутствии законных оснований для отсрочки пенсионер может быть мобилизован на общих основаниях.

Могут ли быть призваны военные пенсионеры?

Вместе с тем, военные пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет, но не достигли предельного возраста и остаются годными к службе – могут быть призваны во время мобилизации.

Важно! Их привлечение происходит с учетом воинского звания, специальности, опыта и потребностей Вооруженных сил Украины, в частности для выполнения штабных, технических, инженерных или обеспечивающих задач.

У Министерстве обороны неоднократно отмечали, что определяющими критериями являются возраст в пределах воинского учета, состояние здоровья и отсутствие предусмотренных законом исключений, а не факт получения пенсионных выплат. При этом даже в случае призыва пенсионер не теряет права на пенсию, поскольку ее выплата продолжается параллельно с прохождением службы.

