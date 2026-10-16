Фиктивная инвалидность и побег через реку: СБУ раскрыла 5 схем уклонения от мобилизации

В различных регионах Украины недавно удалось пресечь еще несколько схем уклонения от мобилизации. В этих противоправных действиях участвовали врачи, таксист, администратор телеграм-канала и другие граждане.

Граждане придумали различные способы уклонения от мобилизации

Правоохранители пресекли 5 схем уклонения от мобилизации с помощью различных способов. Организаторов махинаций задержали в разных областях. Всего в преступлении подозреваются 12 граждан. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Троих мошенников задержали в столице Украины. Они брали деньги у "клиентов" и с помощью знакомых врачей оформляли фиктивные справки об инвалидности. Сотрудничая с организаторами схемы, медики подделывали истории болезни, результаты обследований и документы о стационарном лечении заказчиков.

Правоохранители задержали организаторов преступления "на горячем" во время получения денег за поддельную выписку из кожно-венерологического отделения,

– говорится в сообщении.

В Запорожье поддельные диагнозы людям "продавали" врач-травматолог, заведующий реабилитационным отделением и начальник рентген-кабинета. Сам организатор скрывается за границей. Он координировал работу врачей и непосредственно занимался поиском "клиентов". Ему сообщили о подозрении пока заочно.

Трое дельцов из Винницкой области организовали схему нелегального пересечения границы. Они помогали мужчинам призывного возраста выехать из Украины, доставляя их на собственном транспорте к границе. Пересекать границу украинцам приходилось через реку.

В Херсоне военным, самовольно покинувшим часть, помогал таксист. Он перевозил их в обход блокпостов. Задержать мужчину удалось в Одесской области, где он показывал пассажирам "обходной" путь бегства в Евросоюз.

В Сумской области подозрение было предъявлено жителям Шостки, которые администрировали телеграм-канал и передавали данные о маршруте движения представителей ТЦК и полиции в приграничном районе.

Эту информацию фигуранты получали от участников сообщества, а затем публиковали ее с уточненными адресами и призывами к уклонению от призыва,

– написали правоохранители.

Задержанным предъявлены подозрения в:

возможное препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное группой лиц или по предварительному сговору группы лиц;

незаконную переправку лиц через государственную границу Украины;

злоупотребление влиянием;

пособничество в дезертирстве, совершенное в условиях военного положения.

По информации СБУ, гражданам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержаны организаторы незаконных схем / Фото СБУ

Разные чиновники – одна цель

Напомним, недавно одного из киевских адвокатов задержали из-за обещаний о бронировании за деньги. Он находил мужчин призывного возраста, которых якобы мог оформить на критически важном предприятии. Для них это была возможность быстро, но незаконно получить бронирование. Организатора схемы задержали во время передачи денег за "услугу".

А патрульный из Кривого Рога организовал незаконное пересечение границы Украины для военнообязанных мужчин, которые должны были заплатить ему 7 тысяч долларов. Он предлагал маршрут через Беларусь в Польшу. Правоохранителя задержали, ему грозит до 9 лет лишения свободы.