Это временная мера: в ТЦК рассказали, что происходит после задержания военнообязанных

До 2 августа 2026 года в Украине продолжается мобилизация, и ТЦК проводят мероприятия по оповещению. Служащие ТЦК во время проверки определяют, находится ли человек на воинском учете и имеются ли его данные в реестре. Если же выявляются нарушения, ТЦК проводят уже другие действия.

Куда доставляют людей, которых задержали на улице во время мобилизации?

Сейчас процесс мобилизации стал более цифровизированным, но ТЦК также выполняет много задач, в частности по оповещению людей. Сейчас эти меры не усилены, ведь по словам служащих, граждан мобилизуют в соответствии с планами и законодательством. Об этом в интервью Общественному рассказал офицер Винницкого областного ТЦК и СП Максим Лещук.

Если оказывается, что человек нарушил мобилизационное законодательство, то сопровождение такого гражданина в ТЦК осуществляет полиция. Там на нарушителя могут составить административный протокол с требованием оплатить штраф. Далее человека уже направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако не определено, или обследование гражданин должен пройти за два часа, или за несколько дней.

Максим Лещук уточнил, что ТЦК действительно иногда удерживают людей в помещениях центра или на пунктах предварительного сбора. Такое временное ограничение свободы применяется на время прохождения ВВК. При этом, говорит подполковник, такие на таких пунктах для людей обязательно есть еда и одежда.

Но без возникновения конфликтов оповещения не обходится. Поэтому работники полиции помогают ТЦК общаться с людьми и проверять их документы. Именно на них возложена обязанность проводить административное задержание, если для этого есть законные потребности.

Кроме того, ТЦК сотрудничает с органами местного самоуправления. Такая работа разрешена законом, определяющим обязанность общин вести воинский учет. В ТЦК данные граждан передают в рамках отчетности. При этом старосты, сельские или городские советы не передают конкретную информацию о том, где живет или находится военнообязанный.

Что стоит знать о решении споров с ТЦК?

Ранее юристы объясняли, что решение о мобилизации можно обжаловать, если есть нарушение процедуры или основания для отсрочки. Для этого нужно подать заявление в ТЦК или обратиться в суд, добавив документы, подтверждающие право на отсрочку.

Кроме того, человек сразу может проверить информацию о том, находится ли он в розыске ТЦК. Это можно сделать через официальные электронные сервисы и реестры, в частности в приложении Дия. Розыск обычно связан с неявкой по повестке или нарушением правил воинского учета. В случае выявления статуса рекомендуется уточнить основания и обратиться в ТЦК для уплаты штрафа.