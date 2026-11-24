Юристам известны случаи, когда военнообязанным звонят на личный номер и сообщают о наличии повестки. Многих украинцев такие звонки пугают, однако следует помнить –, что они не имеют никакой юридической силы.

Неизвестные звонят и сообщают о наличии повестки: стоит ли реагировать

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, а военнообязанные сталкиваются с противоправными действиями. Даже если у человека есть официальное освобождение от призыва, он не защищен от запугиваний. Так, адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua" объяснил, как следует поступать украинцу, если ему с неизвестного номера сообщили о наличии повестки.

В Украине нет нормы об оповещении военнообязанных по телефону. Поэтому случаи, когда человеку сообщают об этом и требуют перезвонить на другой номер, юридически не имеют силы. Это не обязывает человека идти в ТЦК и СП.

Постановление Кабинета Министров №560 уточняет, что вручение повестки должно происходить лично под подпись получателя или с надлежащей фиксацией отказа от нее. Также повестку законно отправлять по почте.

Вызов по телефону законом не предусмотрен, поэтому игнорирование такого звонка не является нарушением правил воинского учета и не влечет административной ответственности по статье 210-1 КУоАП,

– написал Юрий Айвазян.

Вызов граждан по телефону адвокат называет таким же нарушением должностных обязанностей, как и задержание человека без присутствия представителей полиции.

Почему стоит обновить документ в Резерв+

Однако даже зная, что ТЦК не могут проводить оповещения по телефону, человеку стоит следить за уведомлениями в приложении Резерв+.

Важно! Срок действия электронного документа составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки или бронирования. Именно поэтому приложение периодически предлагает обновить документ или данные, чтобы подтянуть актуальную информацию из реестра.

Юрий Айвазян говорит, что обновление документа в случае звонков от неизвестных лиц не повредит, а позволит мгновенно проверить свой реальный статус военнообязанного.

Прежде всего, не звоните по номеру, который вам пытаются передать неизвестные лица, а вместо этого обновите электронный документ в Резерв+ и сразу сохраните его PDF-выписку с QR-кодом в качестве фиксации вашего статуса на текущую дату,

– рекомендует эксперт.

Если же после обновления электронного документа там не отображается отсрочка или бронирование, то следует немедленно актуализировать данные. А если уже имеется отметка о нарушении или обращении в полицию – Юрий Айвазян советует выяснять основания, направив официальное письмо в ТЦК.

Напомним, закон разрешает сотрудникам центров комплектования разыскивать военнообязанных с помощью данных из государственных реестров. Но незаконным является розыск через родственников, телефонные звонки, отслеживание геолокации и т. п.

Работодатели могут участвовать в оповещении работников, но не имеют права принудительно доставлять их в ТЦК.