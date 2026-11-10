У ТЦК есть ограниченный срок: объявят ли в розыск после потери отсрочки

Почему не стоит ожидать внезапного штрафа

Окончание срока отсрочки не означает, что человека автоматически внесут в базу розыска полиции или возбудят дело. Чтобы ТЦК мог обратиться к правоохранительным органам с просьбой о задержании и доставке, необходимо отдельное законное основание, например, невыполнение обязанности явиться по повестке. Об этом написал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".

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Автоматическая утрата защиты от мобилизации лишь возвращает гражданина к общему статусу военнообязанного. Утрата основания для отсрочки не считается административным правонарушением, поэтому территориальные центры комплектования не имеют права сразу наказывать военнообязанного.

Основанием может стать неявка без уважительной причины по надлежащим образом врученной повестке. Тогда значение будет иметь дата, когда вы должны были явиться по вызову. Само по себе истечение отсрочки не дает оснований применять к вам эти меры. Что касается штрафа, то здесь также необходимы установленное нарушение и соблюдение процедуры– отметил эксперт.

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Юрий Айвазян добавил, что человек не обязан самостоятельно бежать в центр комплектования на следующий день после утраты отсрочки без получения официального вызова.

Согласно общим нормам, сотрудники ТЦК должны составить административный протокол и предоставить военнообязанному возможность дать письменные объяснения.

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Однако части 6 и 8 статьи 258 КоАП позволяют в делах по статьям 210, 210-1 в особый период вынести постановление без протокола, если лицо было надлежащим образом уведомлено о вызове, не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неявки, а ТЦК располагает документами о получении им вызова– пишет Айвазян.

Сумма возможного штрафа за нарушение правил мобилизации составляет от 17 тысяч до 25 500 гривен. Штраф может быть наложен в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

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Автоматический обмен данными спасает от наказания

Формальное требование уведомить ТЦК об изменении семейного положения в течение семи дней в данном случае не влечет за собой наказания. Государственные органы регистрации актов гражданского состояния самостоятельно передают сведения о смерти в реестр "Оберег" через электронные каналы.

Если система не продлила действие отсрочки автоматически, это свидетельствует о проблемах с поступлением данных из государственных реестров.

Специалисты советуют проверить текущее состояние учетной записи в мобильном приложении "Резерв+" и сформировать электронный документ.

Также стоит внимательно проверять почтовый ящик, ведь заказные письма, отправленные через Укрпочту с пометкой "повестка", хранятся в отделениях связи всего три дня. Если проигнорировать уведомление, ТЦК может применить наказание.

Юрист Владислав Дерий советует искать другие способы освобождения от мобилизации, если старая отсрочка уже не актуальна. Например, это можно сделать путем трудоустройства на предприятии, выполняющем критически важные функции.

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Когда повестка еще не сформирована и розыска нет – работодатель может без препятствий подать вас на бронирование через портал "Дия". Также проверьте, нет ли у вас других оснований для отсрочки по ст. 23 Закона № 3543-XII или медицинских диагнозов, требующих предварительного сбора свежих медицинских выписок на случай направления на ВВК– написал юрист.

Напомним, большинство отсрочек от мобилизации в Украине автоматически продлеваются через систему "Резерв+". Но проблемы могут возникать из-за устаревших данных в государственных реестрах.

Для восстановления статуса необходимо проверить актуальность данных в приложении или обратиться в ЦПАУ с подтверждающими документами.