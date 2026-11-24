Українці отримують телефонні дзвінки "з ТЦК" / Фото Depositphotos
Юристам відомо про випадки, коли військовозобовʼязаним телефонують на особистий номер та повідомляють про наявність повістки. Багатьох українців такі дзвінки лякають, проте варто памʼятати – жодної юридичної сили вони не мають.
Невідомі телефонують і кажуть про наявність повістки: чи варто реагувати
Загальна мобілізація в Україні триває, а військовозобов'язані зіштовхуються з протиправними діями. Навіть якщо людина має офіційне звільнення від призову, вона не захищена від залякувань. Так адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua" пояснив, як варто діяти українцю, якщо йому з невідомого номера повідомили про наявну повістку.
В Україні немає норми щодо оповіщення військовозобов'язаних телефонним зв'язком. Тому випадки, коли людині кажуть про це й вимагають перетелефонувати на інший номер – юридично нікчемні. Це не зобов'язує людину йти до ТЦК та СП.
Постанова Кабінету Міністрів №560 уточнює, що вручення повістки має відбуватися особисто під підпис отримувача, або з належною фіксацією відмови від її неї. Також повістку законно надсилати засобами поштового зв'язку.
Виклик телефоном законом не передбачений, тому ігнорування такого дзвінка не є порушенням правил військового обліку і не тягне адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП
Виклик громадян телефоном адвокат називає такими самим порушенням посадових обов'язків, як і затримання людини без представників поліції.
Чому варто оновити документ у Резерв+
Проте навіть знаючи, що ТЦК не можуть проводити оповіщення телефоном, людині варто слідкувати за сповіщеннями в застосунку Резерв+.
Важливо! Строк дії електронного документа становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки чи бронювання. Саме тому застосунок періодично пропонує оновити документ або дані, щоб підтягнути актуальні відомості з реєстру.
Юрій Айвазян каже, що оновлення документа в випадку дзвінків від невідомих осіб не зашкодить, а дасть змогу миттєво перевірити свій реальний статус як військовозобов'язаного.
Передусім не телефонуйте на номер, який вам намагаються передати невідомі особи, а натомість оновіть електронний документ у Резерв+ і одразу збережіть його PDF-витяг із QR-кодом як фіксацію вашого статусу на поточну дату
Якщо ж після оновлення електронного документа там не відображається відстрочка чи бронювання, то варто негайно актуалізувати дані. А якщо вже наявна відмітка про порушення чи звернення до поліції – Юрій Айвазян радить з'ясовувати підстави, надіславши офіційний лист до ТЦК.
Нагадаємо, закон дозволяє службовцям центрів комплектування розшукувати військовозобов'язаних за допомогою даних з державних реєстрів. Але незаконним є розшук через родичів, телефонні дзвінки, відстеження геолокації тощо.
Роботодавці можуть бути залучені до оповіщення працівників, але не мають права примусово доставляти їх до ТЦК.
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