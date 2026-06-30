Новые правила бронирования в Украине: кто из сотрудников может оказаться под угрозой с 1 июля

Некоторым предприятиям могут отменить статус критически важных уже с 1 июля. Однако фактически компании сохранят свои бронирования до осени. Сейчас анализ критичности будут проводить органы местной власти.

Действительно ли предприятиям могут отменить статус критически важных уже 1 июля?

Новое постановление Кабинета Министров №692 предусматривает, что органы местного самоуправления могут отменить статус критически важных предприятий в некоторых общинах. Эксперты советуют следить за изменениями, поскольку законодатель может принимать решения в соответствии с нормами постановления. Об этом пишет 7eminar.

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Если областная военная администрация определит, что критерий, по которому предприятие получило статус критически важного, необходимо отменить, то работники будут лишены бронирования. Но конечная дата, когда для тысяч украинцев могут полностью измениться правила, – это 1 сентября. Поэтому людей интересует, чего же им ожидать в ближайшие дни или месяцы.

Как отмечают эксперты, в постановлении действительно говорится о том, что правительство поручило центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам государственного управления, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям и военным администрациям в случае их образования провести анализ соответствия критериям критической важности для предприятий, учреждений и организаций. Такую задачу органы власти должны были выполнить до 1 июля.

Чиновники определяют, какие предприятия действительно обеспечивают экономику и жизнедеятельность населения в особый период. Если предприятие не соответствует какому-либо критерию, то статус критически важного предприятия может быть отменен. Как следствие – работники остаются без бронирования.

Но важно помнить, что это не касается учреждений, где работников забронировали еще до 2 июня 2026 года. В таком случае статус критически важного предприятия не отзывается в течение установленного срока, но не дольше, чем до 1 сентября 2026 года.

Поэтому рекомендуем отслеживать появление новых критериев, анализировать их содержание и, если есть понимание, что в новых критериях отсутствует тот критерий, на основании которого вам был присвоен статус критически важного предприятия, лучше без промедления подавать новый пакет документов и получать новый статус,

– отметили в издании.

Эксперты добавляют, что сейчас Министерство экономики будет рассматривать документы и выносить решения примерно за 10 рабочих дней.

Пока паниковать не стоит. Работодателям необходимо самостоятельно проанализировать соответствие предприятия установленным критериям. Если все соответствует, то как минимум до 1 сентября или принятия новых изменений статус критичности никто не отменит. Кроме того, можно связаться с органами местного самоуправления, чтобы точно понять, существует ли риск для вашего предприятия.

Что еще стоит знать об изменении правил резервирования?

В Украине обновили правила бронирования работников на критически важных предприятиях, введя более жесткие критерии для получения статуса критически важного предприятия. В частности, повышаются требования к доходам, количеству работников и уровню заработной платы. Такие изменения могут сократить количество предприятий, имеющих право бронировать работников, и затруднить получение или сохранение брони для части бизнеса.

При этом по-прежнему разрешается резервировать людей, у которых есть нарушения правил воинского учета. Предприятия должны соблюдать установленные квоты и требования, иначе они рискуют потерять статус критически важных.