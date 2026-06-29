Согласно законодательству, мобилизация даже в 59 лет является законной, при этом в 60 лет мужчина сможет уволиться из армии. Что будет с призывом 50+ в июле, рассказывает "24 Канал".
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Куда мобилизуют мужчин 50+?
Мобилизация 50+ имеет свои особенности. Таких мужчин отправляют преимущественно не на фронт, а в части обеспечения и тыла.
Ведь многие призывники этой возрастной категории имеют хронические заболевания, которые могут помешать им выполнять обязанности на фронте.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Но всё зависит от решения ТЦК.
Сначала военнообязанный проходит медицинскую комиссию, также оцениваются его умения и навыки. После этого ему присваивают военную специальность.
И если у него нет проблем со здоровьем, а ещё есть ценные навыки, то даже в возрасте 55+ его могут направить в боевое подразделение на законных основаниях.
Напомним, что существуют категории мужчин старше 50 лет, которых мобилизовать нельзя. К ним относятся лица, имеющие бронирование, отсрочку или полное освобождение от службы, в частности, если они:
- признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья;
- имеют инвалидность любой группы;
- воспитывают троих и более несовершеннолетних детей;
- осуществляют уход за родственниками с инвалидностью;
- отнесены к другим категориям, определенным законом;
- самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если второй из родителей: умер, лишен родительских прав, пропал без вести, объявлен умершим, находится в тюрьме и т. п.;
- являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями (перечень приведен в законе), но у которого не установлена инвалидность;
- воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- имеют ребенка до 18 лет и супруга/супругу, служащего в армии;
- были лишены личной свободы в результате агрессии России;
- другие категории, предусмотренные законом.