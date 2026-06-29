Согласно законодательству, мобилизация даже в 59 лет является законной, при этом в 60 лет мужчина сможет уволиться из армии. Что будет с призывом 50+ в июле, рассказывает "24 Канал".

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Куда мобилизуют мужчин 50+?

Мобилизация 50+ имеет свои особенности. Таких мужчин отправляют преимущественно не на фронт, а в части обеспечения и тыла.

Ведь многие призывники этой возрастной категории имеют хронические заболевания, которые могут помешать им выполнять обязанности на фронте.

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Но всё зависит от решения ТЦК.

Сначала военнообязанный проходит медицинскую комиссию, также оцениваются его умения и навыки. После этого ему присваивают военную специальность.

И если у него нет проблем со здоровьем, а ещё есть ценные навыки, то даже в возрасте 55+ его могут направить в боевое подразделение на законных основаниях.

Напомним, что существуют категории мужчин старше 50 лет, которых мобилизовать нельзя. К ним относятся лица, имеющие бронирование, отсрочку или полное освобождение от службы, в частности, если они:

  • признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • имеют инвалидность любой группы;
  • воспитывают троих и более несовершеннолетних детей;
  • осуществляют уход за родственниками с инвалидностью;
  • отнесены к другим категориям, определенным законом;
  • самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если второй из родителей: умер, лишен родительских прав, пропал без вести, объявлен умершим, находится в тюрьме и т. п.;
  • являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями (перечень приведен в законе), но у которого не установлена инвалидность;
  • воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • имеют ребенка до 18 лет и супруга/супругу, служащего в армии;
  • были лишены личной свободы в результате агрессии России;
  • другие категории, предусмотренные законом.