24 Канал подробнее рассказывает о том, кого могут не мобилизовать в июле.
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Кто не подлежит мобилизации в июле?
К категориям граждан, которых не могут мобилизовать, относятся:
- мужчины до 25 лет, не проходившие срочную службу или базовую военную подготовку;
- мужчины от 60 лет и старше;
- сотрудники силовых и правоохранительных органов;
- лица, признанные военно-медицинской комиссией негодными к службе по состоянию здоровья. Отдельно учитывается состояние здоровья.
К перечню заболеваний, которые могут стать основанием для признания негодности, относятся психические расстройства, заболевания нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, инфекционные заболевания, онкология, заболевания крови, кожи, опорно-двигательного аппарата и другие патологии. При этом решающим является не сам диагноз, а степень нарушения функций организма.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Кто имеет право на отсрочку?
Отсрочку от мобилизации могут получить:
- лица с инвалидностью любой группы;
- граждане, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I–II группы или тяжелобольными;
- родители троих и более детей до 18 лет;
- одинокие родители;
- родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- студенты дневной и дуальной формы обучения, аспиранты и докторанты.
Бронирование и другие основания
Еще одним основанием для освобождения от мобилизации является бронирование. Оно предоставляется работникам госорганов и критически важных предприятий при наличии официального статуса и оформления в соответствии с установленными правилами. Во время военного положения требования к бронированию постепенно ужесточаются, поэтому важно следить за изменениями в законодательстве.
Также отдельные категории граждан могут получить временную отсрочку. В частности, это касается бывших военнослужащих в возрасте 18 – 25 лет после годичной контрактной службы – им предоставляется отсрочка на один год после увольнения.
Даже при наличии оснований для отсрочки необходимо подать заявление в ТЦК и предоставить подтверждающие документы:
- заключение ВЛК или справку об инвалидности,
- документы об обучении, работе или бронировании.
Без официального обращения и подтверждающих документов воспользоваться правом на отсрочку невозможно.
Напомним, во время военного положения в Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет обязаны являться по повесткам, которые могут вручаться лично или отправляться по почте. В случае игнорирования предусмотрены штрафы от 17 до 25,5 тысяч гривен, возможен розыск и даже уголовная ответственность в случае уклонения от мобилизации. ТЦК подчеркивают, что каждая повестка является официальным вызовом, а неявка без уважительных причин влечет за собой правовые последствия.