Згідно із законодавством, мобілізація навіть у 59 років є законною, при цьому у 60 років чоловік зможе звільнитися з армії. Що буде з призовом 50+ у липні, розповідає 24 Канал.
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Куди мобілізують чоловіків 50+?
Мобілізація 50+ має свої особливості. Таких чоловіків відправляють переважно не на фронт, а в частини забезпечення та тилу.
Адже багато призовників цієї вікової категорії мають хронічні захворювання, які можуть завадити їм виконувати обов’язки на фронті.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Але усе залежить від рішення ТЦК.
Спочатку військовозобов'язаний проходить медичну комісію, також оцінюється його вміння та навички. Після цього йому присвоюють військову спеціальність.
І якщо він не має проблем зі здоров'ям, а ще володіє цінними навичками, то навіть у 55+ його можуть направити до бойового підрозділу на законних підставах.
Нагадаємо, що є категорії чоловіків після 50 років, яких мобілізувати не можуть. До них належать особи, які мають бронювання, відстрочку або повне звільнення від служби, зокрема, якщо вони:
- визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я;
- мають інвалідність будь-якої групи;
- виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
- здійснюють догляд за родичами з інвалідністю;
- інші категорії, визначені законом;
- самостійно виховують дитину до 18 років, якщо другий з батьків: помер, позбавлений прав, зниклий безвісти, оголошений померлим, у в'язниці тощо;
- є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю до 18 років;
- виховують дитину з тяжкими захворюваннями (перелік у законі), але якій не встановлено інвалідність.;
- виховують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
- мають дитину до 18 років та чоловіка/дружину, що служать у війську;
- були позбавлені особистої свободи внаслідок агресії Росії;
- інші категорії, передбачені законом.