Згідно із законодавством, мобілізація навіть у 59 років є законною, при цьому у 60 років чоловік зможе звільнитися з армії. Що буде з призовом 50+ у липні, розповідає 24 Канал.

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Куди мобілізують чоловіків 50+?

Мобілізація 50+ має свої особливості. Таких чоловіків відправляють переважно не на фронт, а в частини забезпечення та тилу.

Адже багато призовників цієї вікової категорії мають хронічні захворювання, які можуть завадити їм виконувати обов’язки на фронті.

Але усе залежить від рішення ТЦК.

Спочатку військовозобов'язаний проходить медичну комісію, також оцінюється його вміння та навички. Після цього йому присвоюють військову спеціальність.

І якщо він не має проблем зі здоров'ям, а ще володіє цінними навичками, то навіть у 55+ його можуть направити до бойового підрозділу на законних підставах.

Нагадаємо, що є категорії чоловіків після 50 років, яких мобілізувати не можуть. До них належать особи, які мають бронювання, відстрочку або повне звільнення від служби, зокрема, якщо вони: