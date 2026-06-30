Чи дійсно підприємствам можуть скасувати критичність уже 1 липня?

Нова постанова Кабінету Міністрів №692 передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть скасувати критичність деяких підприємств громади. Експерти радять слідкувати за змінами, тому що законодавець може виносити рішення згідно з нормами постанови. Про це пише 7eminar.

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Якщо обласна військова адміністрація визначить, що критерій, за яким підприємство отримало критичність, потрібно скасувати, то працівники будуть позбавлені бронювання. Але кінцева дата, коли для тисяч українців можуть повністю змінитися правила – це 1 вересня. Тому людей цікавить, що ж їм очікувати в найближчі дні чи місяці.

Як зазначають експерти, в постанові дійсно йде мова про те, що уряд доручив центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам державного управління, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та військовим адміністраціям у разі їх утворення провести аналіз відповідності за умовами критичної важливості для підприємств, установ та організацій. Таке завдання органи влади мали виконати до 1 липня.

Посадовці визначають, які товариства дійсно забезпечують економіку та життєдіяльність населення в особливий період. Якщо підприємство не відповідає якомусь критерію, то статус критично важливого дозволяється скасувати. Як наслідок – працівники залишаються без бронювання.

Але важливо пам'ятати, що це не стосується установ, де працівників забронювали ще до 2 червня 2026 року. У такому випадку статус критично важливого підприємства не забирається протягом встановленого строку, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року.

Тому радимо моніторити появу нових критеріїв, аналізувати їх зміст і якщо є розуміння, що в нових критеріях немає того критерію, на підставі якого вами була отримана критичність, краще без зволікань подавати новий пакет документів і отримувати нову критичність,

– зазначили у виданні.

Експерти додають, що зараз Міністерство економіки буде розглядати документи й виносити рішення за приблизно 10 робочих днів.

Наразі панікувати не варто. Працедавцям потрібно самостійно проаналізувати відповідність підприємства до встановлених критеріїв. Якщо все збігається, то як мінімум до 1 вересня чи ухвалення нових змін критичність ніхто не скасує. Крім того, можна контактувати з органами місцевого самоврядування, аби точно розуміти, чи є ризик для вашого підприємства.

Що ще варто знати про зміну правил бронювання?

В Україні оновили правила бронювання працівників на критично важливих підприємствах, запровадивши більш жорсткі критерії для отримання статусу критично важливого. Зокрема, підвищуються вимоги до доходів, кількості працівників і рівня зарплат. Такі зміни можуть скоротити кількість підприємств, які мають право бронювати працівників, і ускладнити отримання або збереження броні для частини бізнесу.

При цьому досі дозволяється бронювати людей, які мають порушення правил військового обліку. Підприємства мають дотримуватися встановлених квот і вимог, інакше вони ризикують втратити статус критично важливих.