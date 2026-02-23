Нельзя оставлять на морозе, но нормы разные: разрешено ли в Украине впускать собак в магазины

В Украине законодательством не определены правила, которые бы позволяли или запрещали брать с собой в магазин собак. Однако со временем могут появиться нормы, чтобы магазины самостоятельно и без угрозы штрафов могли определять, разрешать посетителям брать собак или нет.

Можно ли брать собак в магазины в Украине?

Органы самоуправления и бизнес сейчас самостоятельно принимают решение о разрешении посещать магазины с четвероногими. Старые правила действуют в большинстве крупных городов, однако и там бывают исключения. Однако некоторые нормы установлены Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения", который был обновлен в 2021 году.

Статья 9 обязывает владельцев животных соблюдать санитарные нормы, чтобы они не создавали угрозы людям. Четвероногих также нельзя оставлять одних в общественных местах.

Также по принятым нормам, животные не могут блуждать свободно. Выгуливать их нужно под присмотром и в большинстве случаев – только на поводке для опасных пород.

Запрет также установлен в Киеве решением городского совета еще от 2007 года. Там четко запрещено брать собак в магазины, кафе и заведения питания. Исключение во всех случаях – "собаки-поводыри", которые сопровождают людей с недостатками зрения.

Уточним! Если заведение запрещает человеку с недостатками зрения приходить с собакой-поводырем, то можно звонить на "горячую линию" Минсоцполитики по телефону 15-47.

Львовский городской совет также вводил запрет из-за гигиенических норм. Таким было требование и Госпродпотребслужбы, чтобы безопасность пищи оставалась приоритетом. Это делало невозможным пребывание собак в заведениях питания.

Однако крупные сети начали выполнять pet-friendly-решения. Так за привязывание собаки у входа надолго владелец может получить штраф до 340 гривен. Согласно статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие действия считаются жестоким обращением с животным.

В сети АТБ решили ослабить правила зимой, "Сильпо" сделал все, чтобы собакам было комфортно в магазине, а посетителям – безопасно. В "Ашане" и "Форе" чаще всего собак не пускают в магазины.



Правила посещения магазинов с собаками / Инфографика 24 Канала

Стоит помнить! Из-за локального запрета в некоторых городах посещение магазина или заведения питания с собаками может грозить владельцу штрафом от 170 до 340 гривен.

Важно одно, если на улице мороз или непогода, то с собакой лучше посещать те магазины, которые позволяют находиться животным в своих помещениях. Кроме того, конкретные магазины могут иметь свои правила, а потому лучше уточнять разрешение непосредственно в них. Для этого, например, можно позвонить в заведение.

Хозяин должен следить за поведением собаки, не позволять ей трогать продукты или другие вещи, громко лаять или идти близко к людям. Администрация магазина может вызвать патруль, если произойдет конфликт. Для полной безопасности владельцам собак советуют взять с собой одноразовые пеленки, а перед входом по возможности почистить лапы животного.

В 2026 году государство, возможно, примет закон, который лоббируют Минэкономики и UAnimals. Планируется официально сделать так, чтобы бизнес сам устанавливал правила и создавал у себя зоны для животных.

Что еще известно о законодательстве о жестоком обращении с животными?