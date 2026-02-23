Нельзя оставлять на морозе, но нормы разные: разрешено ли в Украине впускать собак в магазины
- В Украине нет законодательных правил относительно посещения магазинов с собаками, но есть нормы, обязывающие владельцев ответственно относиться к этому вопросу.
- В Киеве и Львове действовали запреты на посещение магазинов с собаками, кроме собак-поводырей, но некоторые крупные сети вводят pet-friendly правила.
В Украине законодательством не определены правила, которые бы позволяли или запрещали брать с собой в магазин собак. Однако со временем могут появиться нормы, чтобы магазины самостоятельно и без угрозы штрафов могли определять, разрешать посетителям брать собак или нет.
Можно ли брать собак в магазины в Украине?
Органы самоуправления и бизнес сейчас самостоятельно принимают решение о разрешении посещать магазины с четвероногими. Старые правила действуют в большинстве крупных городов, однако и там бывают исключения. Однако некоторые нормы установлены Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения", который был обновлен в 2021 году.
Статья 9 обязывает владельцев животных соблюдать санитарные нормы, чтобы они не создавали угрозы людям. Четвероногих также нельзя оставлять одних в общественных местах.
Также по принятым нормам, животные не могут блуждать свободно. Выгуливать их нужно под присмотром и в большинстве случаев – только на поводке для опасных пород.
Запрет также установлен в Киеве решением городского совета еще от 2007 года. Там четко запрещено брать собак в магазины, кафе и заведения питания. Исключение во всех случаях – "собаки-поводыри", которые сопровождают людей с недостатками зрения.
Уточним! Если заведение запрещает человеку с недостатками зрения приходить с собакой-поводырем, то можно звонить на "горячую линию" Минсоцполитики по телефону 15-47.
Львовский городской совет также вводил запрет из-за гигиенических норм. Таким было требование и Госпродпотребслужбы, чтобы безопасность пищи оставалась приоритетом. Это делало невозможным пребывание собак в заведениях питания.
Однако крупные сети начали выполнять pet-friendly-решения. Так за привязывание собаки у входа надолго владелец может получить штраф до 340 гривен. Согласно статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие действия считаются жестоким обращением с животным.
В сети АТБ решили ослабить правила зимой, "Сильпо" сделал все, чтобы собакам было комфортно в магазине, а посетителям – безопасно. В "Ашане" и "Форе" чаще всего собак не пускают в магазины.
Правила посещения магазинов с собаками / Инфографика 24 Канала
Стоит помнить! Из-за локального запрета в некоторых городах посещение магазина или заведения питания с собаками может грозить владельцу штрафом от 170 до 340 гривен.
Важно одно, если на улице мороз или непогода, то с собакой лучше посещать те магазины, которые позволяют находиться животным в своих помещениях. Кроме того, конкретные магазины могут иметь свои правила, а потому лучше уточнять разрешение непосредственно в них. Для этого, например, можно позвонить в заведение.
Хозяин должен следить за поведением собаки, не позволять ей трогать продукты или другие вещи, громко лаять или идти близко к людям. Администрация магазина может вызвать патруль, если произойдет конфликт. Для полной безопасности владельцам собак советуют взять с собой одноразовые пеленки, а перед входом по возможности почистить лапы животного.
В 2026 году государство, возможно, примет закон, который лоббируют Минэкономики и UAnimals. Планируется официально сделать так, чтобы бизнес сам устанавливал правила и создавал у себя зоны для животных.
Что еще известно о законодательстве о жестоком обращении с животными?
Эксперт Александр Опанасенко ранее рассказывал в эксклюзивной колонке для 24 Канала, что Украина делает шаги в сторону цивилизованной защиты животных, но законодательство еще нуждается в обновлении. Законы и кодексы о защите животных принимались в разное время и имеют разную терминологию и подходы.
Основное предложение законодателей заключалось в том, чтобы ввести обязательную идентификацию и регистрацию домашних животных, что должно способствовать ответственному отношению владельцев и возможности привлекать их к ответственности за жестокое или небрежное обращение.
Верховная Рада еще в 2020 году усилила ответственность за жестокое обращение с животными, расширив перечень нарушений и введя повышенные штрафы. За конкретные случаи также было предусмотрено и уголовное наказание вплоть до лишения свободы.