Отпуск для УБД: можно ли взять его в следующем месяце после трудоустройства
- Участники боевых действий имеют право на 14-дневный дополнительный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у работодателя.
- Этот отпуск является государственной социальной гарантией, в которой нельзя отказать из-за недостаточного стажа работника.
Участники боевых действий имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск независимо от того, сколько времени они уже работают у работодателя. Ждать шесть месяцев, как в случае с ежегодным отпуском, для этого не нужно.
Можно ли сразу же брать отпуск?
После трудоустройства участники боевых действий нередко интересуются, могут ли они воспользоваться дополнительным отпуском для ветеранов уже в первые месяцы работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда предоставило официальное разъяснение по этому вопросу.
Читайте также Как перевестись в другую воинскую часть: возможные отказы
В Гоструда отмечают, что участник боевых действий имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней независимо от стажа работы у конкретного работодателя. Это означает, что даже после одного месяца работы ветеран войны может оформить такой отпуск без ожидания полугодового срока.
В ведомстве подчеркивают: этот отпуск является государственной социальной гарантией, а не льготой, которую работодатель может предоставить по своему усмотрению. Право на него не зависит от отработанного времени, а основанием для предоставления является сам статус участника боевых действий.
Важно! Поэтому работодатель не имеет законных оснований отказать в дополнительном отпуске из-за "малого стажа", даже если работник только недавно устроился на работу.
Как вернуться на службу после СВЧ и избежать тюрьмы?
Самовольное оставление места службы во время военного положения является уголовным преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет.
Избежать уголовной ответственности возможно, если СЗЧ совершено впервые, военнослужащий добровольно возвращается на службу, подано ходатайство и есть согласие командира.