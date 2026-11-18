Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который позволяет военнослужащим Вооруженных сил и Национальной гвардии подавать рапорты о переводе через приложение "Армия+". Процедура была переведена в цифровой формат, что, по сути, должно упростить ее.

Кто получил право подать электронный рапорт о переводе

В течение года в Украине будет действовать экспериментальный проект, упрощающий процедуру смены места службы для военнослужащих. Цифровая подача рапортов устраняет часть бюрократических препятствий при согласовании между различными ведомствами. Об основных правилах говорится в постановлении Кабинета Министров № 1426.

Проект охватывает три ключевых сценария: перемещение бойцов внутри Вооруженных Сил Украины, ротации внутри Национальной гвардии, а также прямой переход из ВСУ в Нацгвардию и в обратном направлении. Все заявки отправляются в электронном формате непосредственно через мобильное приложение.

Координатором экспериментального проекта является Министерство обороны. Участниками являются Министерство обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия,

– определило правительство.

Подать заявление на смену подразделения через Армия+ могут военнослужащие из тыловых частей, ТЦК или учебных центров, стремящиеся попасть на передовую. Также эта возможность доступна тем, кто уже служит в боевых бригадах и хочет сменить подразделение на аналогичное или же на подразделение небоевого состава.

Право на перевод получили и бойцы после решения ВВК о годности к тыловым должностям, если в их нынешней части нет соответствующих вакансий. Кроме того, подать рапорт разрешили военнослужащим, находящимся вне штата в распоряжении командира или входящим в сменный состав резерва.

К электронному обращению необходимо приложить:

скан военно-учетного документа;

рекомендательное письмо от новой части;

заключение медкомиссии (при наличии);

согласие нынешнего командира.

Сроки рассмотрения и правила отказа в ВСУ

Кадровый центр ВСУ проверяет пакет документов и ищет основания для отказа в течение 72 часов с момента поступления рапорта. Сжатые сроки призваны устранить многомесячные задержки документов в штабах.

Обратите внимание! Если военнослужащий отслужил в нынешней части менее шести месяцев, предоставил неполный комплект документов или претендует на более высокую или более низкую должность вместо равнозначной – ему вполне могут отказать в переводе. Также процедура приостанавливается на время лечения, отпусков, командировок, в случае возбуждения уголовных дел, СОЧ или расследований по факту неисполнения приказа.

Напомним, ранее военным разрешалось по собственной инициативе переводиться в НГУ через приложение "Армия+", но до сих пор не существует соответствующего механизма перевода из ВСУ в Службу безопасности Украины.

К слову, в Национальной гвардии можно служить и по "Контракту 18 – 24". Для военных в таких условиях действуют те же правила, что и для служащих ВСУ – с соответствующими гарантиями и выплатами.