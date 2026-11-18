Перевод между ВСУ и Нацгвардией через Армия+: правительство ввело новые правила
Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который позволяет военнослужащим Вооруженных сил и Национальной гвардии подавать рапорты о переводе через приложение "Армия+". Процедура была переведена в цифровой формат, что, по сути, должно упростить ее.
Кто получил право подать электронный рапорт о переводе
В течение года в Украине будет действовать экспериментальный проект, упрощающий процедуру смены места службы для военнослужащих. Цифровая подача рапортов устраняет часть бюрократических препятствий при согласовании между различными ведомствами. Об основных правилах говорится в постановлении Кабинета Министров № 1426.
Проект охватывает три ключевых сценария: перемещение бойцов внутри Вооруженных Сил Украины, ротации внутри Национальной гвардии, а также прямой переход из ВСУ в Нацгвардию и в обратном направлении. Все заявки отправляются в электронном формате непосредственно через мобильное приложение.
Координатором экспериментального проекта является Министерство обороны. Участниками являются Министерство обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия,
– определило правительство.
Подать заявление на смену подразделения через Армия+ могут военнослужащие из тыловых частей, ТЦК или учебных центров, стремящиеся попасть на передовую. Также эта возможность доступна тем, кто уже служит в боевых бригадах и хочет сменить подразделение на аналогичное или же на подразделение небоевого состава.
Право на перевод получили и бойцы после решения ВВК о годности к тыловым должностям, если в их нынешней части нет соответствующих вакансий. Кроме того, подать рапорт разрешили военнослужащим, находящимся вне штата в распоряжении командира или входящим в сменный состав резерва.
К электронному обращению необходимо приложить:
- скан военно-учетного документа;
- рекомендательное письмо от новой части;
- заключение медкомиссии (при наличии);
- согласие нынешнего командира.
Сроки рассмотрения и правила отказа в ВСУ
Кадровый центр ВСУ проверяет пакет документов и ищет основания для отказа в течение 72 часов с момента поступления рапорта. Сжатые сроки призваны устранить многомесячные задержки документов в штабах.
Обратите внимание! Если военнослужащий отслужил в нынешней части менее шести месяцев, предоставил неполный комплект документов или претендует на более высокую или более низкую должность вместо равнозначной – ему вполне могут отказать в переводе. Также процедура приостанавливается на время лечения, отпусков, командировок, в случае возбуждения уголовных дел, СОЧ или расследований по факту неисполнения приказа.
Напомним, ранее военным разрешалось по собственной инициативе переводиться в НГУ через приложение "Армия+", но до сих пор не существует соответствующего механизма перевода из ВСУ в Службу безопасности Украины.
К слову, в Национальной гвардии можно служить и по "Контракту 18 – 24". Для военных в таких условиях действуют те же правила, что и для служащих ВСУ – с соответствующими гарантиями и выплатами.