Об этом сообщили в "Судебно-юридической газете".
Как перевестись из ВСУ в НГУ?
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут по собственной инициативе перевестись в Национальную гвардию Украины через приложение "Армия+".
В то же время для такого перевода необходимо соответствовать определенным условиям. В частности, военнослужащий должен прослужить в своей текущей воинской части не менее шести месяцев. Также воспользоваться такой возможностью по собственной инициативе можно один раз в год.
Для подачи рапорта военнослужащему необходимо подготовить соответствующие документы. К рапорту прилагаются рекомендательное письмо от воинской части НГУ, в которую военнослужащий хочет перевестись, а также военный билет.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
После подачи рапорта документы проверяет кадровый центр ВСУ. Затем их передают в Главное управление Национальной гвардии Украины, где принимают решение о переводе. Рассмотрение документов может длиться около 30 дней.
Можно ли перевестись из ВСУ в СБУ?
Механизм перевода из ВСУ в Службу безопасности Украины через "Армия+" пока не предусмотрен.
В то же время это не означает, что военнослужащий вообще не может продолжить службу в СБУ. Для этого необходимо обратиться непосредственно в Службу безопасности Украины и пройти предусмотренные процедуры отбора и оформления.
Напомним, перевод также возможен и в другую часть. Он возможен по инициативе самого военнослужащего, по состоянию здоровья, по служебной необходимости или в связи с личными обстоятельствами.
Для перевода требуется рекомендательное письмо от командира и пакет документов, а отказ по служебной необходимости может быть обжалован в суде.