Про це зазначили в "Судово-юридичній газеті".

Як перевестися із ЗСУ до НГУ?

Військовослужбовці Збройних сил України можуть за власною ініціативою перевестися до Національної гвардії України через застосунок Армія+.

Водночас для такого переведення необхідно відповідати певним умовам. Зокрема, військовий має прослужити у своїй поточній військовій частині щонайменше шість місяців. Також скористатися такою можливістю за власною ініціативою можна один раз на рік.

Для подання рапорту військовослужбовцю необхідно підготувати відповідні документи. До рапорту додаються рекомендаційний лист від військової частини НГУ, до якої військовий хоче перевестися, а також військовий документ.

Після подання рапорту документи перевіряє кадровий центр ЗСУ. Далі їх передають до Головного управління Національної гвардії України, де ухвалюють рішення щодо переведення. Розгляд документів може тривати близько 30 днів.

Чи можна перевестися із ЗСУ до СБУ?

Механізму переведення із ЗСУ до Служби безпеки України через Армія+ наразі не передбачено.

Водночас це не означає, що військовослужбовець взагалі не може продовжити службу в СБУ. Для цього необхідно звернутися безпосередньо до Служби безпеки України та пройти передбачені процедури відбору й оформлення.

Нагадаємо, переведення також можливе й до іншої частини. Воно можливе з ініціативи самого військового, за станом здоров'я, службовою необхідністю або через особисті обставини.

Для переведення потрібен рекомендаційний лист від командира та пакет документів, а відмова через службову потребу може бути оскаржена в суді.