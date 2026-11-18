Хто отримав право подати електронний рапорт на переведення

Протягом року в Україні діятиме експериментальний проєкт, який спрощує процедуру зміни місця служби для захисників. Цифрова подача рапортів усуває частину бюрократичних перепон під час погодження між різними відомствами. Про головні правила йдеться в постанові Кабінету Міністрів №1426.

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Проєкт охоплює три ключові сценарії: переміщення бійців усередині Збройних Сил України, ротації всередині Національної гвардії, а також прямий перехід із ЗСУ до Нацгвардії та у зворотному напрямку. Усі заявки надсилаються в електронному форматі безпосередньо через мобільний застосунок.

Координатором експериментального проєкту є Міністерство оборони. Учасниками є Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія– визначив уряд.

Подати заяву на зміну підрозділу через Армія+ можуть армійці з тилових частин, ТЦК чи навчальних центрів, які прагнуть потрапити на передову. Також опція доступна тим, хто вже служить у бойових бригадах і хоче змінити підрозділ на аналогічний або ж на підрозділ небойового складу.

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Право на переведення отримали й бійці після рішення ВЛК про придатність до тилових посад, якщо в їхній нинішній частині бракує відповідних вакансій. Крім того, подати рапорт дозволили військовослужбовцям, які перебувають поза штатом у розпорядженні командирів або є у змінному складі резерву.

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До електронного звернення необхідно додати:

скан військово-облікового документа;

рекомендаційний лист від нової частини;

висновок медкомісії (за наявності);

погодження теперішнього командира.

Строки розгляду та правила відмов у ЗСУ

Кадровий центр ЗСУ перевіряє пакет документів та шукає підстави для відмови протягом 72 годин з моменту надходження рапорту. Стислі строки покликані ліквідувати багатомісячні затримки документів у штабах.

Зверніть увагу! Якщо військовий відслужив у теперішній частині менше ніж шість місяців, надав неповний комплект документів або претендує на вищу чи нижчу посаду замість рівнозначної – йому цілком можуть відмовити в переведенні. Також процедура блокується на час лікування, відпусток, відряджень, у разі відкриття кримінальних проваджень, СЗЧ чи розслідувань щодо невиконання наказу.

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Нагадаємо, раніше військовим дозволяли за власною ініціативою переводитися до НГУ через застосунок Армія+, але досі не існує відповідного механізму переведення із ЗСУ до Служби безпеки України.

До слова, в Національній гвардії можна служити й за "Контрактом 18 – 24". Для військових за таких умов діють ті ж правила, що й для службовців ЗСУ – з відповідними гарантіями й виплатами.