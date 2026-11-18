Кто получил право подать электронный рапорт о переводе

В течение года в Украине будет действовать экспериментальный проект, упрощающий процедуру смены места службы для военнослужащих. Цифровая подача рапортов устраняет часть бюрократических препятствий при согласовании между различными ведомствами. Об основных правилах говорится в постановлении Кабинета Министров № 1426.

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Проект охватывает три ключевых сценария: перемещение бойцов внутри Вооруженных Сил Украины, ротации внутри Национальной гвардии, а также прямой переход из ВСУ в Нацгвардию и в обратном направлении. Все заявки отправляются в электронном формате непосредственно через мобильное приложение.

Координатором экспериментального проекта является Министерство обороны. Участниками являются Министерство обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия– определило правительство.

Подать заявление на смену подразделения через Армия+ могут военнослужащие из тыловых частей, ТЦК или учебных центров, стремящиеся попасть на передовую. Также эта возможность доступна тем, кто уже служит в боевых бригадах и хочет сменить подразделение на аналогичное или же на подразделение небоевого состава.

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Право на перевод получили и бойцы после решения ВВК о годности к тыловым должностям, если в их нынешней части нет соответствующих вакансий. Кроме того, подать рапорт разрешили военнослужащим, находящимся вне штата в распоряжении командира или входящим в сменный состав резерва.

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К электронному обращению необходимо приложить:

скан военно-учетного документа;

рекомендательное письмо от новой части;

заключение медкомиссии (при наличии);

согласие нынешнего командира.

Сроки рассмотрения и правила отказа в ВСУ

Кадровый центр ВСУ проверяет пакет документов и ищет основания для отказа в течение 72 часов с момента поступления рапорта. Сжатые сроки призваны устранить многомесячные задержки документов в штабах.

Обратите внимание! Если военнослужащий отслужил в нынешней части менее шести месяцев, предоставил неполный комплект документов или претендует на более высокую или более низкую должность вместо равнозначной – ему вполне могут отказать в переводе. Также процедура приостанавливается на время лечения, отпусков, командировок, в случае возбуждения уголовных дел, СОЧ или расследований по факту неисполнения приказа.

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Напомним, ранее военным разрешалось по собственной инициативе переводиться в НГУ через приложение "Армия+", но до сих пор не существует соответствующего механизма перевода из ВСУ в Службу безопасности Украины.

К слову, в Национальной гвардии можно служить и по "Контракту 18 – 24". Для военных в таких условиях действуют те же правила, что и для служащих ВСУ – с соответствующими гарантиями и выплатами.