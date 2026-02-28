Налог на наследство в 2026 году: кто не обязан платить государству и почему

Налог на наследство нужно платить по механизму получения имущества. Однако многое зависит от резидентности и степени родства. Так, некоторые категории наследников могут не платить налог, только вложить деньги в нотариальные услуги.

Что будет с налогами на наследство в 2026 году?

О том, какой налог надо заплатить при оформлении наследства, рассказала Светлана Круторогова, адвокат юридической компании Winner, для УНИАН.

Налогообложение наследства зависит от степени родства, иногда – способа оформления и резидентности. Как объясняет адвокат, в Украине нет отдельной статьи закона, где бы определялся фиксированный размер налога или алгоритм его определения. Однако облагается налогом доход, полученный как унаследованное имущество.

Обратите внимание! В зависимости от обстоятельств применяется налог с доходов физических лиц и военный сбор.

Если наследство оформляют нерезиденты Украины, ставка для них будет 18% налога с доходов физических лиц и еще 5% военного сбора. Для резидентов определяющим является уровень родства с наследодателем.

Например, лица первой и второй степени родства (дети, родители, муж, жена, родные братья и сестры, бабушки и дедушки) – могут не платить налог, ведь для них применяется нулевая ставка налогообложения.

Если же речь идет о третьей, четвертой, пятой степени родства (дяди, тети, племянники, прабабушки, прадеды, двоюродные или троюродные родственники) – надо заплатить 5% налога от доходов и 5% военного сбора.

Важно! При оформлении наследства надо учитывать расходы на нотариальные услуги. Их надо оплатить независимо от ставки налога. Цены разные: у государственного нотариуса придется заплатить около 600 гривен, у частного – в несколько раз больше.

В частности адвокат отметила, что льгот на уплату налогов нет. Если, например, пенсионер является резидентом Украины и надеется на "скидку" – по закону это невозможно.

Он может избежать уплаты налога только, если принадлежит к первой/второй степени родства с наследодателем.

Влияет ли наличие завещания на налог?

Завещание – не является документом, освобождающим от уплаты налога на наследство. Оно лишь удостоверяет, что может оформить на себя наследник от наследодателя. В то же время за переоформленный объект или имущество и надо заплатить налог.

Не имеет значения, каким образом лицо вступает в наследство – или по завещанию, или наследование происходит по закону,

– объяснила Светлана Круторогова.

В частности добавила, что принятие наследства – означает получение дохода, который облагается налогом по определенным правилам.

Когда уплачивается налог в 18%?

Ставка 18% действует не только тогда, когда наследство получает нерезидент Украины. Как пишут Новости.LIVE соответствующий налог используют также, когда сам наследодатель не является резидентом.

В то же время в таком случае степень родства не учитывают. А кроме ставки 18%, надо будет заплатить в частности военный сбор.

Что еще известно о наследстве и сколько времени уходит на оформление?