Ругался и громил машину: в Ивано-Франковской области судили мужчину, который требовал прекратить мобилизацию

В судебном реестре появляются дела об избиении сотрудников ТЦК гражданскими лицами. Нередко суд доказывает вину граждан, целенаправленно нападающих на сотрудников.

В Ивано-Франковской области мужчина избил сотрудников ТЦК

Житель села Ровня обвиняется в нападении на сотрудников центра комплектования. Суд установил, что мужчина сам агрессивно обратился к группе оповещения и потребовал прекратить мобилизацию в селе. Об этом говорится в материалах дела №350/1055/26.

Нападения на сотрудников ТЦК – не редкость в Украине, но в этом деле была особенность – мужчину они не пытались "бусифицировать". Как стало известно суду, автомобиль с четырьмя военнослужащими остановился в селе и ждал полицию. Мужчина заметил их, когда проезжал мимо. Он вышел из автомобиля, в котором находились пассажиры, и подбежал к водителю служебного автомобиля.

Он обрушился на сотрудников с ругательствами и потребовал не проводить в селе мероприятия с оповещения. Затем он применил к ним физическую силу. Гражданский мужчина пытался вытащить сотрудников ТЦК из машины, но двери были заблокированы. Тогда нападавший начал бить по автомобилю. К мужчине присоединились и его пассажиры, которые окружили машину и ругались.

Гражданский также прибег к угрозам и ударил кулаком по голове сотрудника центра комплектования. Второго военного он вытащил из машины на обочину и также избил. При этом второй пострадавший не хотел участвовать в стычке, поэтому сбежал с места происшествия. В это время мужчина продолжал избивать первого.

Несколько других жителей села пытались остановить нападавшего. Пока его внимание было отвлечено, сотрудники сели в свою машину и попытались уехать от мужчины. Однако он не давал им объехать себя и к тому же разбил заднее стекло машины.

В результате нападения пострадали трое представителей ТЦК. Мужчина на судебном заседании признал свою вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором.

Суду стало известно, что обвиняемый воспитывает ребенка с инвалидностью, а также после инцидента перечислил на нужды Вооруженных Сил Украины 150 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда.

Судья не стал строго наказывать мужчину. За препятствование деятельности ВСУ и других формирований он получил один год условного срока. Также в бюджет государства поступило от обвиняемого 45 тысяч 168 гривен.

Напомним, ранее военный адвокат Роман Лихачев в интервью 24 Каналу пояснил, что если сотрудники ТЦК или другие лица безосновательно применяют силу, человек может защищаться. В то же время суд в каждом случае отдельно будет оценивать, не было ли превышения пределов самообороны. При общении с ТЦК следует требовать присутствия уполномоченного лица и видеофиксации.

Адвокат советует требовать у сотрудников удостоверения, проверять, работает ли бодикамера, а также по возможности привлекать полицейского. По его словам, именно видеозапись чаще всего помогает избежать конфликтов и доказать свою правоту в случае спора.