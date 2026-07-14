На Івано-Франківщині чоловік побив службовців ТЦК

Житель села Рівня звинувачується в нападі на службовців центру комплектування. Суд з'ясував, що чоловік сам агресивно звернувся до групи оповіщення й вимагав припинити мобілізацію в селі. Про це йдеться в матеріалах справи №350/1055/26.

Напади на службовців ТЦК – не рідкість в Україні, але в цій справі була особливість – чоловіка вони не намагалися "бусифікувати". Як стало відомо суду, авто з чотирма військовослужбовцями зупинилося в селі та очікувало поліцію. Чоловік побачив їх, коли проїжджав поруч. Він вийшов з авто, в якому перебували пасажири, та підбіг до водія службового авто.

Він звертався до службовців лайливими словами та вимагав не проводити в селі заходи оповіщення. Далі він застосував фізичну силу проти них. Цивільний чоловік намагався дістати представників ТЦК з авто, але двері були заблоковані. Тоді нападник почав бити автівку. До чоловіка приєдналися і його пасажири, які оточили машину та лаялися.

Цивільний також вдався до погроз і вдарив кулаком у голову службовця центру комплектування. Другого військового він дістав з автівки на узбіччя й також побив. При цьому другий потерпілий не хотів брати участь у сутичці, тому втік з місця. У цей час чоловік продовжував бити першого.

Кілька інших жителів села намагалися зупинити нападника. Доки його увагу відвернули, службовці сіли у своє авто та спробували поїхати від чоловіка. Проте він не давав їм об'їхати себе й до того ж розбив заднє скло машини.

Через напад постраждали троє представників ТЦК. Чоловік на судовому засіданні свою провину визнав та уклав відповідну угоду з прокурором.

Суду стало відомо, що обвинувачуваний виховує дитину з інвалідністю, а також після інциденту перерахував на потреби Збройних Сил України 150 тисяч гривень моральної шкоди.

Суддя не став серйозно карати чоловіка. За перешкоджання діяльності ЗСУ та інших формувань він отримав один рік умовно. Також в бюджет держави надійшло від обвинувачуваного 45 тисяч 168 гривень.

Нагадаємо, раніше військовий адвокат Роман Лихачов у інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що якщо службовці ТЦК чи інші особи безпідставно застосовують силу, людина може захищатися. Водночас суд у кожному випадку окремо оцінюватиме, чи не було перевищення меж самооборони. Під час спілкування з ТЦК варто вимагати уповноважену особу та відеофіксацію.

Адвокат радить вимагати у службовців посвідчення, перевіряти, чи працює бодікамера, а також за можливості залучати поліцейського. За його словами, саме відеозапис найчастіше допомагає уникнути конфліктів і довести свою правоту у разі спору.