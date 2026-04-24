Штраф за балаклавы: офицера ТЦК осудили за явные нарушения процесса мобилизации

Офицер ТЦК предстал перед судом из-за нарушения порядка мобилизации. Группа оповещения вела себя незаконно и скрывала лица. Это один из немногих случаев, когда служащие ТЦК несут реальную ответственность.

Что известно о суде над офицером ТЦК?

В Кривом Роге суд оштрафовал офицера ТЦК из-за того, что он небрежно относился к службе. В частности во время мероприятий оповещения были нарушены все возможные нормы процесса. Об этом говорится в материалах дела.

Так правонарушение произошло во время оповещения, когда часть служащих ТЦК обратилась к прохожему, но не показывала свои лица. Обвиняемый возглавлял эту группу.

Во время работы представители ТЦК также не вели видеозапись, хотя по правилам – это их обязанность. На суде речь шла о том, что боди-камеры служащих не работали, однако суд учел и другие обстоятельства нарушения.

1 апреля военный не следил за действиями подчиненных, которые проводили мобилизацию с нарушением норм. Несмотря на прямой на это запрет они были одеты в балаклавы, но не имели военной формы. Таким образом их невозможно было идентифицировать.

Офицер объяснил, что военные не надели пиксель из соображений безопасности, чтобы на них не напали во время работы. А лица служащие не закрывали запрещенными средствами маскировки, а только надели часть военной формы.

Защитник офицера просил минимальное наказание. Однако суд видел явные правонарушения, которые предусматриваются в части 2 частью статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно – халатное отношение к военной службе.

Под управлением обвиняемого работники ТЦК нарушили нормы о возможности видеть лицо группы оповещения и знать, с кем проводится разговор. Так же служащие должны фиксировать процесс на камеру, чего они не делали. Вина офицера была доказана.

Суд назначил ему штраф в размере 1 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 30 600 гривен. А также служащий оплатил судебный сбор в сумме 665, 60 гривен.

Смягчающим обстоятельством стало то, что офицер является участником боевых действий, имеет отличия за службу и положительную характеристику.

Что говорят адвокаты о ношении балаклав служащими ТЦК?