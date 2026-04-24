Что известно о суде над офицером ТЦК?
В Кривом Роге суд оштрафовал офицера ТЦК из-за того, что он небрежно относился к службе. В частности во время мероприятий оповещения были нарушены все возможные нормы процесса. Об этом говорится в материалах дела.
Так правонарушение произошло во время оповещения, когда часть служащих ТЦК обратилась к прохожему, но не показывала свои лица. Обвиняемый возглавлял эту группу.
Во время работы представители ТЦК также не вели видеозапись, хотя по правилам – это их обязанность. На суде речь шла о том, что боди-камеры служащих не работали, однако суд учел и другие обстоятельства нарушения.
1 апреля военный не следил за действиями подчиненных, которые проводили мобилизацию с нарушением норм. Несмотря на прямой на это запрет они были одеты в балаклавы, но не имели военной формы. Таким образом их невозможно было идентифицировать.
Офицер объяснил, что военные не надели пиксель из соображений безопасности, чтобы на них не напали во время работы. А лица служащие не закрывали запрещенными средствами маскировки, а только надели часть военной формы.
Защитник офицера просил минимальное наказание. Однако суд видел явные правонарушения, которые предусматриваются в части 2 частью статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно – халатное отношение к военной службе.
Под управлением обвиняемого работники ТЦК нарушили нормы о возможности видеть лицо группы оповещения и знать, с кем проводится разговор. Так же служащие должны фиксировать процесс на камеру, чего они не делали. Вина офицера была доказана.
Суд назначил ему штраф в размере 1 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 30 600 гривен. А также служащий оплатил судебный сбор в сумме 665, 60 гривен.
Смягчающим обстоятельством стало то, что офицер является участником боевых действий, имеет отличия за службу и положительную характеристику.
Что говорят адвокаты о ношении балаклав служащими ТЦК?
Народный депутат Александр Федиенко поднял вопрос ношения балаклавы во время мероприятий по оповещению. Он отметил, что люди не хотят общаться с представителями ТЦК, когда не видят их лиц и не знают, кто к ним обращается.
В комментарии 24 Канала адвокат Вадим Гречкивский рассказал, что постановление Кабинета Министров №560 обязывает служащих ТЦК назваться, показать свое удостоверение с указанием должности и места службы.
Люди имеют право требовать удостоверяться, действительно ли уполномоченное лицо осуществляет оповещение, а не кто-то другой вместо него. При этом весь процесс согласно правилам записывается на видео.