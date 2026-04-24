Що відомо про суд над офіцером ТЦК?

У Кривому Розі суд оштрафував офіцера ТЦК через те, що він недбало ставився до служби. Зокрема під час заходів оповіщення були порушені всі можливі норми процесу. Про це йдеться в матеріалах справи.

Так правопорушення сталося під час оповіщення, коли частина службовців ТЦК звернулася до перехожого, але не показувала свої обличчя. Обвинувачуваний очолював цю групу.

Під час роботи представники ТЦК також не вели відеозапис, хоча за правилами – це їхній обов'язок. На суді мова йшла про те, що боді-камери службовців не працювали, однак суд врахував й інші обставини порушення.

1 квітня військовий не слідкував за діями підлеглих, які проводили мобілізацію з порушенням норм. Попри пряму на це заборону вони були одягнуті в балаклави, але не мали військової форми. Таким чином їх неможливо було ідентифікувати.

Офіцер пояснив, що військові не одягли піксель з міркувань безпеки, щоб на них не напали під час роботи. А обличчя службовці не закривали забороненими засобами маскування, а лише одягли частину військової форми.

Захисник офіцера просив мінімальне покарання. Проте суд бачив явні правопорушення, які передбачаються в частині 2 частиною статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – недбале ставлення до військової служби.

Під керуванням обвинувачуваного працівники ТЦК порушили норми щодо можливості бачити обличчя групи оповіщення й знати, з ким проводиться розмова. Так само службовці повинні фіксувати процес на камеру, чого вони не робили. Провина офіцера була доведена.

Суд призначив йому штраф у розмірі 1 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 30 600 гривень. А також службовець сплатив судовий збір у сумі 665, 60 гривні.

Пом'якшувальною обставиною стало те, що офіцер є учасником бойових дій, має відзнаки за службу та позитивну характеристику.

