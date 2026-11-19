Если человек принимает наследство, то он либо берет на себя все обязательства умершего, либо должен отказаться от всего, что должен был бы получить. Так известно о деле, в котором кредитор обратился к законной наследнице, но она отказывалась выплачивать долг.

Почему суд обязал женщину выплатить деньги кредитору

Украинка обратилась в Верховный Суд после того, как нижестоящие инстанции встали на сторону кредитора ее погибшего родственника. Адвокат истицы считал, что договор займа между двумя ФЛП не может рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства. Однако, как стало известно из материалов дела №753/12955/24, после смерти заемщика произошла замена должника в результате передачи долга по наследству.

По общему правилу, наследник обязан погасить долг, если он не превышает стоимость полученного наследства. В данном деле женщина получила от родственника 8 миллионов гривен на счете в "Ощадбанке". А оставшийся долг умершего составлял 2,4 миллиона гривен.

Важно! В таких спорах именно на наследнике лежит обязанность доказать, что стоимость унаследованного имущества ограничивает сумму, которую с него может требовать кредитор.

Известно, что наследодатель при жизни взял кредит именно на такую сумму, но умер, не вернув его. Тогда кредитор направил претензии дочери мужчины. Она на сообщения не отвечала.

Раздел наследства не решил проблему

Далее женщина вместе с другой наследницей заключили договор о разделе наследственного имущества. Долг при таких условиях все равно остался за дочерью умершего.

Дочь является наследницей, обязанной удовлетворить требования кредитора наследодателя, поскольку в спорном случае произошла замена должника по основному обязательству. Установив, что она унаследовала деньги на сумму, превышающую требования истца по данному делу по договору займа, местный суд, с которым согласился и апелляционный суд, пришел к правильному выводу об удовлетворении иска,

– говорится в постановлении Верховного Суда.

Таким образом, суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций.

Напомним, что если долги превышают стоимость полученного имущества, то человек имеет право отказаться от наследства, подав заявление в нотариальную контору.

В соответствии с законодательством, в наследство не могут передаваться личные неимущественные права, алименты и права на возмещение вреда, причиненного здоровью.