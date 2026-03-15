Все зависит от брака: имеет ли жена право на наследство мужа

После смерти одного из супругов вопрос наследства часто становится причиной споров между родственниками. Однако законодательство Украины четко определяет, кто имеет право на имущество умершего.

Как распределяют наследство мужа?

Наследство умершего мужа распределяют по завещанию или по закону, в соответствии со статьей 1217 Гражданского кодекса Украины.

Если завещание отсутствует или суд признал его недействительным, наследство переходит к родственникам в соответствии с очередью, установленной законом.

Жена по статье 1261 Гражданского кодекса относится к первой очереди наследников. Однако следует понимать, что она не единственная в этом списке.

Вместе с женой к первой очереди относятся:

общие дети супругов;

дети мужа от других браков;

родители умершего, если они живы на момент открытия наследства.

Таким образом, жена по закону имеет право на наследство мужа. Но оно делится между всеми ими поровну.

Для примера:

Ситуация А

У мужа осталась квартира. На нее претендуют жена и двое детей. В этом случае имущество делится на трех, а каждый получает по 1/3 доли.

Ситуация Б

После смерти мужа осталась жена, один сын и мать мужа. Тогда каждый получит по 1/3 доли наследства.

Ситуация В

У мужчины нет живых родителей и нет детей. В таком случае жена, как единственный представитель первой очереди, получает наследство полностью.

Важно! Щчтобы жена могла получить наследство мужа по первой очереди, брак должен быть официально зарегистрированным.

Может ли получить имущество гражданская жена?

Женщины, которые проживали с мужем в гражданском браке, по статье 1264 Гражданского кодекса, относятся только к четвертой очереди наследования.

То есть теоретически они могут получить наследство, но в реальности это сложная процедура, которая часто требует судебного разбирательства.

Женщина должна доказать факт совместного проживания с мужем, чтобы претендовать на его имущество. Для этого понадобятся следующие доказательства:

официальные документы, как подтверждающие совместное проживание (регистрация по одному адресу);

свидетельства родственников и соседей;

документы, которые свидетельствуют, что они вместе вели хозяйство (чеки за покупки, кредиты, совместные счета и т.д.).

Заметьте! Если человек составил завещание перед смертью, то его имущество распределяется в соответствии с его волей. Однако, несмотря на завещание, обязательную долю в его наследстве должны получить нетрудоспособные дети, жена и родители.

На что еще может претендовать вдова?