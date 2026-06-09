Важное требование кредитора: когда наследники обязаны вернуть долг умершего родственника

Если человек умирает, а банки или микрофинансовые учреждения не напомнили вовремя его наследникам о долгах, то вернуть деньги по закону уже не удастся. Однако любая задолженность передается наследникам вместе с наследством. При этом, долги не могут превышать выгоду от полученного имущества.

Как должен действовать наследник, который знает о долгах своего умершего родственника?

Люди, получая наследство, перебирает на себя кредитные обязательства наследодателя. По общему правилу, он должен оплатить задолженность, но финансовые учреждения не могут долго ждать. Первоначально наследник должен сообщить кредитору о смерти человека и о том, что теперь он будет платить его долг. В то же время наследнику ничего не будет, если он не передаст такое сообщение. Об этом рассказал адвокат по наследству Павел Васильев.

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В то же время кредитор сам может подать требование к наследнику о погашении долга. Согласно статье 1281 Гражданского кодекса, время неограниченно точно, а зависит от того, когда заемщик узнал о смерти должника. Свои требования к наследнику, который принял долги умершего, надо обратиться с требованиями в течение шести месяцев со дня получения наследникам свидетельства о праве на наследство.

Кредитор наследодателя, который не ставил требование к наследникам, принявшим наследство, лишается право требования,

– отметил Васильев.

Но в большинстве случаев кредиторы не забывают о долге и все же обращаются для возврата денег. В таком случае, говорит эксперт, каждый из наследников должен удовлетворить требования кредитора лично, в размере, который соответствует его доле в наследстве.

Оплатить долг умершего родственника возможно с помощью одноразового платежа, если договоренностью между наследниками и кредитором не было установлено других норм. Если требования игнорируются, кредитор может обратиться в суд и взыскать выплату за счет имущества, полученного наследником.

Как именно кредитор обращается к наследнику?

Банки и другие финансовые учреждения могут подать обращение к наследнику через нотариуса. Если человек находится за границей, то это возможно с помощью консульских учреждений.

Также кредитор может направить письмо с документами лично к человеку, или подать соответствующий иск в суд.

Важно, что по обращению кредитора к наследнику также нет четкой формы. По словам Павла Васильева, она составляется в произвольной письменной форме.

Чтобы она имела юридическую силу и была принята нотариусом, наследниками или судом, в ней обязательно должно быть указано: кому адресовано, то есть данные нотариуса или фамилии, имя и отчество и адреса конкретных наследников,

– сказал адвокат.

Кроме того, в претензии к человеку должны указываться:

полные данные кредитора, контакты и реквизиты для возврата средств;

основания возникновения долга со ссылками на документы, которые подтверждают, что умерший действительно был должником;

четкая сумма задолженности – тела кредита процентов, пени, если они начислены на момент смерти, с детальным расчетом.

Что, если наследников нет?

Законом определено, что в случае, когда родственники умершего должника не подавали заявлений о принятии наследства, в таком случае кредитор должен подать требование в нотариальную контору по месту открытия наследства. Нотариус обязан внести долг в будущее наследственное дело.

Если родственники не появятся совсем, то наследство – в том числе и долги – будет считаться выморочным. Поэтому погашением задолженности будет заниматься территориальная община, которая примет наследство человека себе.

Что еще стоит знать об оплате кредитов, переданных в наследство?

Вместе с имуществом после смерти человека наследники получают и его долги. Это могут быть кредиты, коммунальные задолженности, займы или другие финансовые обязательства. При этом закон не позволяет принять только выгодную часть наследства, поэтому долги автоматически переходят вместе с имуществом.

Кредитор не может требовать больше, чем человек реально получил в наследство. Наследник при этом имеет право отказаться от наследства, если долговая нагрузка превышает его общую стоимость.

Если наследники не принимают наследство или отказываются от него, они не несут ответственности за долги. В сложных случаях все решается через нотариуса или суд, в зависимости от ситуации с наследством и кредитными обязательствами.