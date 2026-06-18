Наследование имущества в Украине: можно ли получить только "желаемые" вещи

После смерти близкого человека или родственника вопрос о имуществе часто остается острым. Например, возникают ситуации, когда наследник хочет оставить себе определенные вещи, а остальные – передать другому лицу.

Можно ли принять наследство выборочно

Что делать в таких обстоятельствах и можно ли принять наследство выборочно, говорится в статье 1267 Гражданского кодекса Украины.

Читайте также : Закон на стороне пострадавшего: какова ответственность за скрытую съемку человека и распространение фотографий

Согласно действующему законодательству, наследник может либо принять все наследство, либо полностью от него отказаться. Принять только один объект имущества (например, квартиру) и отказаться от другого — невозможно. В то же время, если наследник проживал вместе с умершим на момент открытия наследства, то такой человек автоматически считается принявшим наследство. Только если в течение шести месяцев не подал заявление об отказе.

Следует добавить, что отказ от наследства является окончательным. Но его можно отозвать в пределах установленного срока.

Что делать, если закон не позволяет "разделить" наследство? Согласно статье 1267, наследники могут договориться о разделе имущества уже после оформления наследственных прав.

Обычно наследники получают равные доли имущества. А по взаимному согласию они могут заключить договор (который должен быть письменным и заверенным нотариусом) о разделе наследства и самостоятельно определить, что кому достанется. В такой договор можно включить все имущество – недвижимость, транспорт и т. п.

Что ещё следует знать о наследстве

Напомним, что, согласно законодательству Украины, даже при наличии завещания некоторые близкие родственники могут получить имущество умершего. Это малолетние и несовершеннолетние дети, нетрудоспособные совершеннолетние дети, нетрудоспособная вдова или вдовец, а также нетрудоспособные родители.

Для получения наследства необходимо подать определенные документы: свидетельство о смерти наследодателя, паспорт и карточка налогоплательщика наследника, справку о последнем месте жительства умершего. Обязательно нужно документально подтвердить родственные связи.