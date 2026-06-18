Чи можна вибірково прийняти спадщину

Що робити за таких обставин та чи можна прийняти спадок вибірково, йдеться у статті 1267 Цивільного кодексу України.

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Згідно з чинним законодавством, спадкоємець може лише або прийняти всю спадщину, або повністю від неї відмовитися. Прийняти лише один об'єкт майна (наприклад, квартиру) та відмовитися від іншого – неможливо. Водночас якщо спадкоємець проживав разом із померлим на момент відкриття спадщини, то така людина автоматично вважається такою, що прийняла спадок. Тільки якщо протягом шести місяців не подала заяву про відмову.

Слід додати, що відмова від спадщини є остаточною. Але її можна відкликати в межах встановленого строку.

Що робити, якщо закон не дозволяє "подіти" спадок? Відповідно до 1267 статті, спадкоємці можуть домовитися про розподіл майна вже після оформлення спадкових прав.

Зазвичай спадкоємці отримують рівні частки майна. А за взаємною згодою вони можуть укласти договір (який має бути письмовим та посвідченим нотаріусом) про поділ спадщини та самостійно визначити, що хто отримає. До такого договору можна включити все майно – нерухомість, транспорт тощо.

Що ще слід знати про спадщину

Нагадаємо, що, згідно з законодавством України, навіть попри наявність заповіту, деякі близькі родичі можуть отримати майно померлого. Це малолітні та неповнолітні діти, непрацездатні повнолітні діти, непрацездатна вдова або вдівець, а також непрацездатні батьки.

Для отримання спадщини слід подати певні документи: свідоцтво про смерть спадкодавця, паспорт та картка платника податків спадкоємця, довідку про останнє місце проживання померлого. Обов'язково потрібно документально підтвердити родинні зв'язки.