Авто за почти 2 миллиона: почему государство конфискует имущество семьи экс-начальника ТЦК из Одесской области

В доход государства будут конфискованы активы бывшего начальника районного ТЦК и СП в Одесской области. Из-за подозрения в получении неправомерных доходов чиновник получил решение суда.

Имущество чиновника ТЦК признали необоснованными активами

Семья бывшего начальника одного из районных центров комплектования владела двумя дорогими автомобилями. Государственное бюро расследований установило, что, судя по официальным доходам, ни он, ни его родные не имели возможности приобрести эти транспортные средства, следовательно, имело место сокрытие полученных средств. Об этом говорится в сообщении Бюро.

Так семья пользовалась активами, общая сумма которых достигает около двух миллионов гривен. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила решение относительно бывшего руководителя ТЦК в силе.

Необоснованные активы, которые теоретически могли быть приобретены на средства, полученные в результате коррупции в ТЦК, решено взыскать в доход государства.

Речь идет о двух автомобилях: Toyota C-HR Hybrid 2022 года выпуска стоимостью более 1,38 миллиона гривен и Toyota C-HR 2021 года выпуска стоимостью почти 565 тысяч гривен,

– уточнили в ГБР.

Согласно материалам дела №991/6084/25, автомобили приобрели близкие родственники бывшего чиновника. Однако он также мог прямо или косвенно ими пользоваться. При этом ни его доходов, ни заработков родных не хватило бы на покупку таких автомобилей.

Так, при наличии доказательств Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в суд о признании активов необоснованными.

Сторона бывшего начальника ТЦК опровергала обвинения

К слову, прокуроры отметили, что разница между стоимостью активов и законными доходами семьи составляет 1 миллион 946 тысяч 419 гривен. Представитель должностного лица ТЦК счел это утверждение неверным, поскольку в ходе расследования якобы не были учтены все законные источники доходов и имеющиеся сбережения семьи за более длительный период.

Такие данные указывают на то, что даже приобретение активов на сумму, указанную истцом, не привело бы к превышению порога (1 миллион 3 тысячи 500 гривен), установленного законом для признания активов необоснованными: 1 946 419 – 1 640 030 = 306 389 гривен,

– говорится в решении суда.

Приведенные в исковом заявлении обстоятельства защитник также не счел достаточными для высказывания и подтверждения предположения истца о том, что транспортные средства были формально приобретены тещей и дочерью руководителя ТЦК, а на самом деле их приобрели по его поручению и в его интересах.

Эпизодические поездки на автомобиле с целью оказания помощи члену семьи не свидетельствуют о том, что ответчик прямо или косвенно совершает действия в отношении спорного транспортного средства, не указывают на то, что имущество приобретено за его счет или в его интересах,

– добавила сторона обвиняемого.

Точку в деле поставила Апелляционная палата ВАКС на заседании 5 ноября. Судьи поддержали позицию прокуроров и признали активы семьи чиновника необоснованными.

Напомним, ранее ГБР провело обыски также у бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Скандального военкома, которого подозревали в фальсификации травмы и приобретении необоснованных активов, остановили на выезде из Киева в июне.

Тогда речь шла о том, что дело Евгения Борисова фактически стало одним из крупнейших зафиксированных случаев незаконного обогащения в Украине.