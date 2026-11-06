Авто за майже 2 мільйони: чому держава забере майно родини екскерівника ТЦК з Одещини

Майно посадовця ТЦК визнали необґрунтованими активами

Родина колишнього начальника одного з районних центрів комплектування мала у володінні два дорогі авто. Державне бюро розслідувань визначило, що згідно з офіційними доходами ні він, ні його рідні не мали змоги купити транспортні засоби, отже мало місце приховування отриманих коштів. Про це йдеться в повідомленні Бюро.

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Так родина користувалася активами, загальна сума яких сягає близько двох мільйонів гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила рішення щодо екскерівника ТЦК в силі.

Необґрунтовані активи, які теоретично могли придбати за кошти, отримані в результаті корупції в ТЦК, вирішено стягнути в дохід держави.

Йдеться про два автомобілі: Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску вартістю понад 1,38 мільйона гривень та Toyota C-HR 2021 року випуску вартістю майже 565 тисяч гривень– уточнили в ДБР.

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Згідно з матеріалами справи №991/6084/25, машини придбали близькі родичі колишнього посадовця. Але він теж міг прямо чи опосередковано ними користуватися. При цьому ні його доходів, ні заробітків рідних не було достатньо, щоб купити такі авто.

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Відтак за наявності доказів Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до суду про визнання активів необґрунтованими.

Сторона ексначальника ТЦК заперечувала обвинувачення

До слова, прокурори зазначили, що різниця між вартістю активів та законними доходами родини становить 1 мільйон 946 тисяч 419 гривень. Представник посадовця ТЦК вважав це твердження неправильним, бо під час розслідування нібито не було враховано всі законні джерела доходів та наявні заощадження родини за триваліший час.

Такі відомості вказують, що навіть набуття активів на зазначену позивачем суму не призвело б до перевищення порогу (1 мільйон 3 тисячі 500 гривень), визначеного законом для визнання активів необґрунтованими: 1 946 419 - 1 640 030 = 306 389 гривень– йдеться в рішенні суду.

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Наведені у позовній заяві обставини захисник також не вважав достатніми для висловлення і підтвердження припущення позивача, що транспортні засоби були формально придбані тещею й донькою керівника ТЦК, а насправді їх придбали за його дорученням та в його інтересах.

Епізодичні поїздки на автомобілі з метою надання допомоги члену сім'ї не свідчать, що відповідач прямо чи опосередковано вчиняє дії щодо спірного транспортного засобу, не вказують, що майно придбане його коштом чи в його інтересах– додала сторона обвинувачуваного.

Крапку у справі поставила Апеляційна палата ВАКС на засіданні 5 листопада. Судді підтримали позицію прокурорів та визнали активи родини посадовця необґрунтованими.

Нагадаємо, раніше ДБР провело обшуки також у колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Скандального військкома, якого підозрювали у фальсифікації травми та набутті необґрунтованих активів, зупинили на виїзді з Києва у червні.

Тоді йшлося про те, що справа Євгена Борисова фактично стала одним із найбільших зафіксованих випадків незаконного збагачення в Україні.