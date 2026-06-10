Об этом 24 Каналу сообщили источники в правоохранительных органах.

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Почему ГБР проводит следственные действия в отношении Борисова?

По предварительным данным, следственные действия происходят в рамках уголовного производства относительно возможной легализации имущества и средств, полученных незаконным путем. В то же время деталей о результатах или возможных новых процессуальных решениях пока не сообщают.

Имя Евгения Борисова получило широкую огласку в 2023 году после журналистских расследований о приобретении его семьей дорогостоящей недвижимости и автомобилей за рубежом во время полномасштабной войны. После этого чиновника уволили с должности начальника Одесского областного ТЦК и СП и сообщили о ряде подозрений.

Пока неизвестно, связаны ли нынешние следственные действия с уже известными уголовными производствами, или речь идет об отдельном эпизоде расследования.

Ожидается, что в ближайшее время ГБР может обнародовать официальную информацию об обстоятельствах обысков и их результатов.

Что еще известно о Борисове?

Евгений Борисов стал одним из самых громких фигурантов коррупционных скандалов во время полномасштабной войны. В 2023 году журналисты обнаружили, что члены его семьи приобрели в Испании недвижимость и элитные автомобили на миллионы евро.

После общественного резонанса президент Владимир Зеленский поручил немедленно уволить Борисова с должности начальника Одесского областного ТЦК и СП. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что установило признаки незаконного обогащения на сумму около 188 миллионов гривен.

В НАПК отмечали, что это стало одним из крупнейших зафиксированных случаев незаконного обогащения в Украине. По данным агентства, только один из приобретенных объектов недвижимости в Испании стоил 3,7 миллиона евро и был оформлен на мать экс-чиновника.

Также правоохранители проверяли информацию о возможной организации схем незаконного выезда военнообязанных за границу через структуры территориального центра комплектования. После увольнения Борисову сообщили о ряде подозрений, связанных с незаконным обогащением, служебными преступлениями и легализацией имущества.

Сейчас в отношении бывшего военкома продолжаются судебные процессы и досудебные расследования по нескольким уголовным производствам. Однако он находится не за решеткой, ведь в ноябре 2025 года за него внесли залог в более чем 20 миллионов гривен.