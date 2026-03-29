Кредит по наследству – что происходит с долгами человека после его смерти

В состав наследства входят все принадлежащие человеку права и обязанности, которые не прекратились вследствие его смерти. Поэтому к наследникам перейдет не только имущество, но и определенные обязательства, в частности перед кредиторами.

Детали регулирует статья 1218 Гражданского кодекса Украины. Стоит заметить, что наследники должны погашать долг только в пределах стоимости имущества, которое получили в наследство.

Более того, если наследников несколько, каждый из них отвечает за долг пропорционально своей доле в наследстве.

Если наследников нет, наследство могут признать выморочным и передать территориальной общине. Тогда кредитор имеет право требовать погашения долга за счет этого имущества.

Важно! Срок на принятие наследства в Украине – 6 месяцев.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор по управлению рисками "Глобус Банка" Елена Ермолова отмечала, что с кредитами очень важно "вовремя остановиться", ведь проценты начисляются без пауз. Если же несколько месяцев нет возможности обслуживать долги, даже заем по государственной программе со временем превращается в значительную сумму.

Что делать, если достались долги по наследству?

Следующий алгоритм действий предлагает Министерство юстиции.

Составьте перечень наследственного имущества. Примерно оцените его стоимость. Сравните ее с размером долгов – если те значительно больше, возможно целесообразным будет отказаться от наследства (статья 1269 ГК предоставляет такое право).

К слову, в случае отказа от наследства лицо не будет нести ответственность за кредит, но и не получит никакого имущества.