Условие продления легализации в Польше: почему стоит проверить непрерывность статуса UKR

Когда украинцы в Польше смогут оформить карту CUKR для легализации на три года, одним из главных требований будет непрерывность статуса UKR. На момент подачи заявления украинец должен иметь PESEL с соответствующим статусом, который был действителен 365 дней.

Что такое непрерывность статуса UKR?

Польша еще не начинает прием документов для получения вида на жительство, но система должна скоро заработать. Перед этим Посольство Украины в Польше напоминает, какие требования должны быть выполнены, чтобы получить карту было реально. В частности определено, что нельзя будет суммировать несколько отдельных периодов проживания на статусе UKR.

Управление по делам иностранцев растолковало одно условие для получения карты побыту с аднотацией "Poprzednio posiadacz ochrony czasowej" – это и есть то, что людям известно как "карта CUKR".

Украинец, который хотел бы получить такую карту, выдаваемую на три года, должен иметь непрерывный статус UKR в течение 365 дней. То есть если в течение этого периода статус "слетал" и превращался в "NUE", а на момент подачи восстановленный PESEL не пробыл у человека год, то получить карту CUKR человек не сможет.

Чаще всего статус "NUE" появлялся после того, как человек выехал в Украину или за пределы Шенгенской зоны на более 30 дней. Тогда после возвращения в Польшу и повторного въезда из Украины статус можно было восстановить.

Поэтому Управление по делам иностранцев отмечает, что период между потерей и повторным предоставлением статуса прерывает непрерывность.

Если же статус исчез по ошибке, хотя человек не покидал Польшу, то нужно обратиться в орган гмины, где украинец пишет заявление о восстановлении статуса UKR. Если доказано непрерывное пребывание в Польше и что выезда на более 30 дней не было, то статус можно восстановить без последствий.

Если Вы планируете подавать заявление на карту побыту CUKR, проверьте свою историю статуса UKR в реестре PESEL. Убедитесь, что в течение не менее 365 последовательных дней Ваш статус не прерывался. Если статус был изменен на "NUE" из-за выезда более 30 дней - отсчет 365 дней начинается заново от даты повторного предоставления статуса,

– объяснили в Посольстве.

