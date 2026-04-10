Що таке безперервність статусу UKR?

Польща ще не розпочинає прийом документів для отримання посвідки на проживання, але система має скоро запрацювати. Перед цим Посольство України у Польщі нагадує, які вимоги мають бути виконані, щоб отримати карту було реально. Зокрема визначено, що не можна буде підсумувати кілька окремих періодів проживання на статусі UKR.

Управління у справах іноземців розтлумачив одну умову для отримання карти побиту з аднотацією "Poprzednio posiadacz ochrony czasowej" – це і є те, що людям відомо як "карта CUKR".

Українець, який хотів би отримати таку карту, що видається на три роки, повинен мати безперервний статус UKR протягом 365 днів. Тобто якщо протягом цього періоду статус "злітав" і перетворювався на "NUE", а на момент подачі відновлений PESEL не пробув у людини рік, то отримати карту CUKR людина не зможе.

Найчастіше статус "NUE" з'являвся після того, як людина виїхала до України або за межі Шенгенської зони на понад 30 днів. Тоді після повернення до Польщі й повторного в'їзду з України статус можна було відновити.

Тому Управління у справах іноземців зауважує, що період між втратою та повторним наданням статусу перериває безперервність.

Якщо ж статус зник помилково, хоча людина не покидала Польщу, то потрібно звернутися до органу ґміни, де українець пише заяву про відновлення статусу UKR. Якщо доведено безперервне перебування в Польщі й що виїзду на понад 30 днів не було, то статус можна відновити без наслідків.

Якщо Ви плануєте подавати заяву на карту побиту CUKR, перевірте свою історію статусу UKR у реєстрі PESEL. Переконайтеся, що протягом щонайменше 365 послідовних днів Ваш статус не переривався. Якщо статус було змінено на "NUE" через виїзд понад 30 днів — відлік 365 днів розпочинається заново від дати повторного надання статусу,

– пояснили в Посольстві.

Що ще варто знати власникам PESEL UKR?