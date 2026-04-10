Что такое непрерывность статуса UKR?

Польша еще не начинает прием документов для получения вида на жительство, но система должна скоро заработать. Перед этим Посольство Украины в Польше напоминает, какие требования должны быть выполнены, чтобы получить карту было реально. В частности определено, что нельзя будет суммировать несколько отдельных периодов проживания на статусе UKR.

Управление по делам иностранцев растолковало одно условие для получения карты побыту с аднотацией "Poprzednio posiadacz ochrony czasowej" – это и есть то, что людям известно как "карта CUKR".

Украинец, который хотел бы получить такую карту, выдаваемую на три года, должен иметь непрерывный статус UKR в течение 365 дней. То есть если в течение этого периода статус "слетал" и превращался в "NUE", а на момент подачи восстановленный PESEL не пробыл у человека год, то получить карту CUKR человек не сможет.

Чаще всего статус "NUE" появлялся после того, как человек выехал в Украину или за пределы Шенгенской зоны на более 30 дней. Тогда после возвращения в Польшу и повторного въезда из Украины статус можно было восстановить.

Поэтому Управление по делам иностранцев отмечает, что период между потерей и повторным предоставлением статуса прерывает непрерывность.

Если же статус исчез по ошибке, хотя человек не покидал Польшу, то нужно обратиться в орган гмины, где украинец пишет заявление о восстановлении статуса UKR. Если доказано непрерывное пребывание в Польше и что выезда на более 30 дней не было, то статус можно восстановить без последствий.

Если Вы планируете подавать заявление на карту побыту CUKR, проверьте свою историю статуса UKR в реестре PESEL. Убедитесь, что в течение не менее 365 последовательных дней Ваш статус не прерывался. Если статус был изменен на "NUE" из-за выезда более 30 дней - отсчет 365 дней начинается заново от даты повторного предоставления статуса,

– объяснили в Посольстве.

