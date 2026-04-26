Нечем закрывать кредит: как избежать критических последствий и не потерять все

Часто бывает, что люди берут займ в банке, но из-за непредвиденных ситуаций впоследствии не имеют ресурса, чтобы закрыть кредит. В таких случаях есть несколько способов, когда банк идет на компромисс и помогает смягчить последствия непредвиденных финансовых трудностей.

Как действовать, если нет возможности оплатить кредит?

О том, каким образом можно договориться с банком, говорится на ресурсе IdeaBank.

Если заемщик знаю, что вскоре не сможет выплатить кредит, то лучший способ – обратиться в банк и действовать "на опережение". Если объяснить проблему или ситуацию, можно найти компромисс. Однако это правило действует, когда клиент сможет доказать уважительность причины.

Обратите внимание! Можно и нужно использовать справки или заявления, как подтверждение сложного финансового положения. Например, сокращение на работе или болезнь можно засвидетельствовать соответствующими документами, что будет способствовать лояльности банков.

Реструктуризация долга – один из самых распространенных вариантов. Банк изменит условия соглашения и пересмотрит срок погашения долга. Важно, что новый так называемый дедлайн установят на основе возможностей плательщика. В то же время реструктуризацию иногда проводят через такие возможности:

снижение процентной ставки;

предоставление кредитных каникул;

пролонгация договора.

Рефинансирование кредита – простыми словами это еще один кредит на оплату текущего долга. То есть человек может обратиться в другой банк, или даже в тот самый, где уже имеет долг, и попросить открыть еще один кредит.

Перекредитование – вариант лучших условий, когда заемщику удастся сделать кредит более выгодным для себя и избежать штрафов, ухудшения кредитной истории.

Кредитные каникулы – определенный период времени, в течение которого заемщик освобождается от любых платежей или от уплаты процентов, самого кредита. За этот период сумма кредита не сгорает, а остается фиксированной. Клиент банка сможет погасить ее, когда будет иметь лучшее финансовое положение.

Какие последствия неуплаты кредита?

Сейчас банковская система построена так, что в определенных случаях даже за 1 день просроченного кредита, могут применять штрафные санкции. Если решить вопрос удастся быстро, то санкций могут отменить, однако если системно нарушать правила банка или кредитного договора – ситуация может закончиться судом.

Основные последствия для заемщиков, которые имеют задолженность по кредиту:

внесение в черный список;

штрафы;

назначение пени.

В то же время в трудном финансовом положении одним из выходов является прохождение процедуры банкротства, рассказала юрист Анастасия Шаховец для РБК-Украина.

В рамках данной процедуры, должник в первую очередь имеет возможность восстановить свою платежеспособность путем заключения плана реструктуризации на 5 лет без никаких последствий банкротства и согласно своего финансового положения,

– объясняет юрист.

В ситуациях, когда суд признает человека неплатежеспособным и таким, что не сможет вернуть деньги по реструтуризации, – принимают решение о банкротстве. Вместо этого чтобы вернуть долг, кредиторы могут продать имущество должника. Однако это возможно в ситуациях, когда недвижимость подлежит под реализацию соответствующей нормы.

