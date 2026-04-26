Нечем закрывать кредит: как избежать критических последствий и не потерять все
Часто бывает, что люди берут займ в банке, но из-за непредвиденных ситуаций впоследствии не имеют ресурса, чтобы закрыть кредит. В таких случаях есть несколько способов, когда банк идет на компромисс и помогает смягчить последствия непредвиденных финансовых трудностей.
Как действовать, если нет возможности оплатить кредит?
О том, каким образом можно договориться с банком, говорится на ресурсе IdeaBank.
Если заемщик знаю, что вскоре не сможет выплатить кредит, то лучший способ – обратиться в банк и действовать "на опережение". Если объяснить проблему или ситуацию, можно найти компромисс. Однако это правило действует, когда клиент сможет доказать уважительность причины.
Обратите внимание! Можно и нужно использовать справки или заявления, как подтверждение сложного финансового положения. Например, сокращение на работе или болезнь можно засвидетельствовать соответствующими документами, что будет способствовать лояльности банков.
Реструктуризация долга – один из самых распространенных вариантов. Банк изменит условия соглашения и пересмотрит срок погашения долга. Важно, что новый так называемый дедлайн установят на основе возможностей плательщика. В то же время реструктуризацию иногда проводят через такие возможности:
- снижение процентной ставки;
- предоставление кредитных каникул;
- пролонгация договора.
Рефинансирование кредита – простыми словами это еще один кредит на оплату текущего долга. То есть человек может обратиться в другой банк, или даже в тот самый, где уже имеет долг, и попросить открыть еще один кредит.
Перекредитование – вариант лучших условий, когда заемщику удастся сделать кредит более выгодным для себя и избежать штрафов, ухудшения кредитной истории.
Кредитные каникулы – определенный период времени, в течение которого заемщик освобождается от любых платежей или от уплаты процентов, самого кредита. За этот период сумма кредита не сгорает, а остается фиксированной. Клиент банка сможет погасить ее, когда будет иметь лучшее финансовое положение.
Какие последствия неуплаты кредита?
Сейчас банковская система построена так, что в определенных случаях даже за 1 день просроченного кредита, могут применять штрафные санкции. Если решить вопрос удастся быстро, то санкций могут отменить, однако если системно нарушать правила банка или кредитного договора – ситуация может закончиться судом.
Основные последствия для заемщиков, которые имеют задолженность по кредиту:
- внесение в черный список;
- штрафы;
- назначение пени.
В то же время в трудном финансовом положении одним из выходов является прохождение процедуры банкротства, рассказала юрист Анастасия Шаховец для РБК-Украина.
В рамках данной процедуры, должник в первую очередь имеет возможность восстановить свою платежеспособность путем заключения плана реструктуризации на 5 лет без никаких последствий банкротства и согласно своего финансового положения,
– объясняет юрист.
В ситуациях, когда суд признает человека неплатежеспособным и таким, что не сможет вернуть деньги по реструтуризации, – принимают решение о банкротстве. Вместо этого чтобы вернуть долг, кредиторы могут продать имущество должника. Однако это возможно в ситуациях, когда недвижимость подлежит под реализацию соответствующей нормы.
Что известно о финансовых правах военных?
Военные в командировках на государственной службе не получают дополнительное денежное обеспечение. Это связано с тем, что выплата за командировку в госорганы и денежное обеспечение на службе осуществляют по разным нормативно-правовым актам.
То есть за командировку служащий получает только постоянную сумму оклада и надбавку за выслугу лет. А 30 тысяч гривен, как дополнительных, предоставляется военному как стимул для защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. В командировке прав на эти деньги служащий не имеет.