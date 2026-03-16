16 марта, 08:11
Это тоже опасность: есть ли штраф за управление электротранспортом в нетрезвом состоянии
Основні тези
- Управление самокатом в нетрезвом состоянии может привести к штрафу.
- Штраф за такое нарушение предусмотрен Кодексом Украины об административных правонарушениях.
Управление самокатом в нетрезвом состоянии тоже может грозить штрафом. Человек, который передвигается на легком персональном транспорте тоже считается участником дорожного движения.
Могут ли наказать за управление электросамокатом навеселе?
Суд в Луцке, рассмотрев судебную практику, определил, что управление электросамокатами и другими электрическими средствами передвижения должно происходить по тем же правилам, что и езда на авто. То есть за управление ЛПТ в состоянии опьянения правоохранители могут выписать штраф. Какое наказание за это может быть, сообщили представители Луцкого горрайонного суда.
Судьи приравнивают электросамокат, электроскутер и электровелосипед во многих случаях является источником повышенной опасности и могут угрожать другим участникам дорожного движения. Если транспорт движется с помощью установленного электрического двигателя, то водитель несет ответственность за безопасность. Само собой, что он должен соблюдать Правила дорожного движения.
Поэтому и вождение в нетрезвом состоянии (при алкогольном или наркотическом опьянении), что является нарушением статьи 130 КУоАП, запрещается водителям электротранспорта. Такие действия наказываются штрафом и даже лишением права управления.
Суд отмечает, что когда полицейские фиксируют факт управления электротранспортом в состоянии опьянения, то они уже не определяют мощность двигателя. Фактически, этот показатель не имеет значения.
Важно! Штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также отказ пройти осмотр является административным нарушением. Предусмотрен штраф 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.
Эти нормы обусловлены тем, что нетрезвый человек за рулем имеет рассеянное внимание и не может быстро реагировать на дорожную ситуацию. Поэтому это создает опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
Что еще стоит знать о нарушении правил дорожного движения?
Ограничение и лишение права управления авто отличаются между собой. Ограничение означает временный запрет управлять авто из-за невыполнения определенных обязательств, например из-за долгов или неуплаты алиментов. Лишение права управления применяют за нарушение правил дорожного движения. Такое наказание назначает суд.
За нарушение правил дорожного движения в Украине предусмотрены штрафы от 340 гривен до более 50 тысяч гривен. Размер наказания зависит от вида нарушения.
Чаще всего в Украине штрафуют за превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, неправильную парковку и управление в состоянии опьянения.